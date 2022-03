Αναφορές ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν εκρηκτικά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Υπάρχουν αναφορές ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν εκρηκτικά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα σχεδίαζαν να ξεκινήσουν τη ρίψη πυρομαχικών μπροστά από το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.

⚡️Energoatom: Russian troops blew up explosives at Zaporizhzhia nuclear plant.



Ukraine’s state-run nuclear energy company said on March 14 that the explosives had been blown up near the Russian-controlled Ukrainian plant’s main reactor and that further explosions are planned.