Αν. Μπλίνκεν: Να αποσυρθούν άμεσα οι ξένες δυνάμεις από την Λιβύη

Την πάγια αμερικανική θέση για άμεση αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από την Λιβύη επανέλαβε με ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τονίζοντας παράλληλα πως στη σύνοδο G7 (που έγινε στο Λονδίνο) οι ΗΠΑ ανανέωσαν την υποστήριξη προς την κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Twitter, o επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ ανέφερε:

«Στη σύνοδο G7 (που έγινε στο Λονδίνο) οι ΗΠΑ ανανέωσαν την υποστήριξη προς την κυβέρνηση της Λιβύης για τη διεξαγωγή εκλογών τον Δεκέμβριο 2021 και για την άμεση απόσυρση ξένων δυνάμεων. Στεκόμαστε δίπλα στον Λιβυκό λαό για να βρούμε, μέσω υποστήριξης από τα Ηνωμένα Έθνη, μια πολιτική λύση στη σύγκρουση».

At the @G7, the U.S. renewed support for the Libyan government to hold December 2021 elections and for the immediate withdrawal of foreign forces. We stand with the Libyan people to find a @UN-facilitated political solution to the conflict.