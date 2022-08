Αλ Ζαουάχρι: Έπεσε νεκρός από δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από drone

Δύο πύραυλοι Hellfire που εκτοξεύτηκαν από drone σκότωσαν τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, προκαλώντας ελάχιστη ζημιά πέρα ​​από τον στόχο. Πιθανόν, πρόκειται για μια έκδοση του πυραύλου που καλύπτεται από αρκετή μυστικότητα και χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ για να ελαχιστοποιούν απώλειες σε αμάχους.



Σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων οι πύραυλοι σκότωσαν τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, Aϊμάν Αλ Ζαουάχρι, ενώ στεκόταν σε ένα μπαλκόνι στο σπίτι του στο κέντρο της Καμπούλ του Αφγανιστάν, το Σαββατοκύριακο, στο μεγαλύτερο πλήγμα για την οργάνωση, από τότε που σκοτώθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν το 2011.



Ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης αποκάλυψε στους δημοσιογράφους πως δύο πύραυλοι Hellfire εκτοξεύτηκαν από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προς τον Ζαουάχρι. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πάντως ότι κανείς άλλος δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στην επίθεση, ενώ πρόσθεσαν ότι η CIA ήταν υπεύθυνη για το χτύπημα.



Οι πύραυλοι Hellfire, που κατασκευάζονται ως επί το πλείστον από τη Lockheed Martin είναι κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας για χτυπήματα αέρος-εδάφους που συνήθως προκαλούν σημαντικές ζημιές, καταστρέφοντας ολόκληρα κτίρια και σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας σοβαρά οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά.



Οι εικόνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της επίθεσης έδειχναν τα χαρακτηριστικά ενός τροποποιημένου Hellfire που ονομάζεται R9X με έξι λεπίδες για να βλάψει στόχους, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το όπλο.



Weapon CIA used to get al-Zawahiri. Kinetic Hellfire R9X. No warhead explosives, just blades that swing out to kill only one guy. pic.twitter.com/0dwkC40003