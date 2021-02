Αγώνας δρόμου ΕΕ - τεχνολογικών κολοσσών για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Την αναγκαιότητα να κινηθούν από κοινού οι ευρωπαίοι ηγέτες για τη δημιουργία πιστοποιητικού εμβολιασμού, προκειμένου να μην τους προλάβουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Google και η Apple, επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ. «Αν δεν το πράξουμε εμείς ως ΕΕ θα το κάνει κάποιος άλλος αντί για εμάς, πιθανότατα οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποσαφηνίζοντας ότι τάσσεται υπέρ της καταχώρησης όσο το δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομένων από τους πολίτες. Ανάλογη προτροπή απηύθυνε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι με το πιστοποιητικό εμβολιασμών θα ανοίξει μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις, χωρίς τους περιορισμούς που προκαλούν τα διαγνωστικά τεστ και η υποχρεωτική καραντίνα.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών κρατών μελών της ΕΕ, που είχε ως κύριο αντικείμενο τη συντονισμένη αντιμετώπιση της πανδημίας από το κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αδειοδότηση, παραγωγή και διανομή εμβολίων, αλλά και τις μετακινήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του, σημείωσε ότι όσο νωρίτερα ληφθούν αποφάσεις τόσο καλύτερα για την ΕΕ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση είναι αναπόφευκτο ότι ο ιδιωτικός τομέας θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το πιστοποιητικό δεν θα ισοδυναμεί με υγειονομικό διαβατήριο, αλλά αντιθέτως θα ανοίγει μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις, χωρίς τους περιορισμούς που προκαλούν τα διαγνωστικά τεστ και η υποχρεωτική καραντίνα.

Η διευκόλυνση των μετακινήσεων δεν αφορά μόνο τις χώρες που υποδέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών αλλά επίσης τις αερομεταφορές και τους κλάδους της φιλοξενίας, συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στήριξε για άλλη μία φορά την ενότητα στην εμβολιαστική στρατηγική της Ένωσης και τα αυστηρά μηνύματα που πρέπει να σταλούν στις φαρμακευτικές εταιρείες, για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει σχετικά με την παραγωγή και παράδοση εμβολίων, ενώ τόνισε ότι τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα πιστοποιούν την υψηλή αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους ηγέτες να κινηθούν από από κοινού ως προς το πιστοποιητικό εμβολιασμού, γνωστοποιώντας ότι δύο αμερικανικοί κολοσσοί έχουν ήδη προσεγγίσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να αναλάβουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και έθεσε θέμα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών, σημειώνοντας πως απαιτούνται 3-4 μήνες για να ολοκληρωθεί τεχνικά το έργο αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών πιστοποιητικών των κρατών-μελών.

Η αναφορά για τον ιδιωτικό τομέα, που θα "τρέξει" γρηγορότερα, έχει συγκεκριμένη λογική. Οι ιδιωτικές εταιρίες, όπως για παράδειγμα οι αεροπορικές εταιρίες, είναι ευνόητο ότι μπορούν ευκολότερα να επιβάλουν υγειονομικούς περιορισμούς στους πελάτες ή στους υπαλλήλους τους. Για τις κυβερνήσεις, όμως, η πρόκληση είναι πιο σημαντική και γι' αυτό αναζητείται η χρυσή τομή μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Στην υπό εξέλιξη τηλεδιάσκεψη κορυφής των ηγετών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ εξετάζεται ακόμα η επιτάχυνση της έγκρισης των εμβολίων και των εμβολιασμών, οι μεταλλάξεις, αλλά και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ζητούσε από τους Ευρωπαϊους ηγέτες:

• Την υποστήριξη της ΗΕRA για ισχυρή απάντηση στις μεταλλάξεις

• Την εφαρμογή της σύστασης για περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία

•Την εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

