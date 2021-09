Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν διαδήλωση

Στον αέρα πυροβόλησαν μαχητές των Ταλιμπάν σύμφωνα με μάρτυρες με σκοπό να αναγκάσουν πλήθος διαδηλωτών στην Καμπούλ να διαλυθεί. Στο βίντεο φαίνεται ο κόσμος που προσπαθεί να προστατευτεί ενώ ακούγονται και οι πυροβολισμοί. Προς ώρας δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.

