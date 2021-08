Αδερφοί Αντετοκούνμπο: Προσφέρουν το 50% των εσόδων του eshop τους στους πυρόπληκτους

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι αδερφοί Αντετοκούνμπο δείχνοντας άλλη μια φορά την ευαισθησία τους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, προσφέροντας το 50% από τα έσοδα του e-shop που διατηρούν.

Συγκεκριμένα, στο ηλεκτρονικό κατάστημα «Antetokounbros Shop -We are all Bros» το ήμισυ των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των πυρόπληκτων στη χώρα μας.

Τη σχετική ανακοίνωσή έκανε στα social media φυσικά και ο φετινός πρωταθλητής του NBA και MVP των τελικών Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους 10,5 εκατομμύρια followers.