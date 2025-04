Έντονο ελληνικό ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (10/04).

Ο Γουόλτς έκανε ειδική μνεία στο κομμάτι της αμερικανικής ναυτιλίας και την ανάγκη να αναζωογονηθεί η ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ζήτημα ότι η Κίνα το 2024 έλαβε συνολικά 1.700 παραγγελίες για νέα πλοία, ενώ αντίθετα τα αμερικανικά ναυπηγεία έλαβαν μόλις 5.

«Πέρυσι, οι Κινέζοι έλαβαν 1.700 παραγγελίες για νέα πλοία. Τα αμερικανικά ναυπηγεία έλαβαν 5. Υπό την ηγεσία σας, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται να αναζωογονήσουμε και να κάνουμε τη ναυπηγική και τη ναυτιλία και πάλι σπουδαίες», είπε ο Γουόλτς, απευθυνόμενος στον Τραμπ.

National Security Advisor @MikeWaltz47 : "Last year, the Chinese received 1,700 orders for new ships. American shipyards received 5. Under your leadership... we are going to revitalize and make shipbuilding and maritime great again."

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επισήμανε ότι για περισσότερα από 31 χρόνια, οι ηγεσίες των ΗΠΑ επέτρεψαν στους Κινέζους να αποβιομηχανοποιήσουν την Κίνα, αφαιρώντας θέσεις εργασίας αλλά και σημαντικά τμήματα της εγχώριας αμερικανικής βιομηχανίας.

«Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πετύχετε στην προεδρία σας είναι η αναδιάταξη του κόσμου με σωστό τρόπο. Για περισσότερα από 31 χρόνια, πολλαπλές διοικήσεις επέτρεψαν στους Κινέζους να αποβιομηχανοποιήσουν αυτή τη χώρα, να πάρουν θέσεις εργασίας και εργοστάσια», δήλωσε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Secretary of State @SecRubio: "One of the most important things you'll achieve in your presidency is re-ordering the world in a proper way. For more than 31 years, multiple administrations have allowed the Chinese to de-industrialize this country, to take away jobs and factories…