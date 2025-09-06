Ρωσία: Ακόμα ένα πλοίο μεταφοράς LNG υπό αμερικανικές κυρώσεις έφτασε την Κίνα

Ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από ένα ρωσικό εργοστάσιο εξαγωγής που έχει υποβληθεί σε αμερικανικές κυρώσεις έφτασε στην Κίνα το Σάββατο, καθώς το Πεκίνο συνεχίζει να επεκτείνει τις σχέσεις του με τη Μόσχα, αψηφώντας την Ουάσινγκτον.

Το δεξαμενόπλοιο Voskhod, το οποίο μετέφερε φορτίο από το εργοστάσιο Arctic LNG 2, προσάραξε στον τερματικό σταθμό εισαγωγών Beihai στο νότιο τμήμα της Κίνας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το δεξαμενόπλοιο Voskhod μετέφερε φορτίο από το εργοστάσιο εξαγωγής Arctic LNG 2 στη Ρωσία, το οποίο έχει υποβληθεί σε αμερικανικές κυρώσεις, προς την Κίνα, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων.

Το πρώτο φορτίο από το Arctic LNG 2 έφτασε στην Κίνα στα τέλη Αυγούστου. Προηγήθηκε της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο χώρες εδραίωσαν τις ενεργειακές τους σχέσεις με μια σειρά συμφωνιών για αγωγούς φυσικού αερίου.

Το Arctic LNG 2 αντιμετώπισε προβλήματα στην εξεύρεση αγοραστών μετά την καταχώρισή του στη μαύρη λίστα από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2023.

Τουλάχιστον τρία ακόμη πλοία από το Arctic LNG 2 φαίνεται να βρίσκονται καθ' οδόν προς την Κίνα.

Άλλες αποστολές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν, καθώς έχει συσσωρευτεί πάγος στη Βόρεια Θαλάσσια Οδό, καθιστώντας δύσκολη τη διέλευση των παραδοσιακών πλοίων από τη συντομότερη διαδρομή προς την Ασία.