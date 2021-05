Σκηνικό κατάρρευσης στα κρυπτονομίσματα - Εξανεμίστηκαν πάνω από 600 δισ. δολάρια σε μια βδομάδα

Αντιμέτωπες με ένα κρίσιμο τεστ αντοχής βρίσκονται οι αγορές κρυπτονομισμάτων, με τους αλλεπάλληλους κλυδωνισμούς της τελευταίας εβδομάδας να έχουν οδηγήσει σε απώλειες άνω των 600 δισ. δολαρίων από κεφαλαιοποίησή τους.

Ειδικότερα, το bitcoin έφτασε να υποχωρεί σήμερα μέχρι και τα 30,201 δολάρια, αν και στη συνέχεια έβγαλε κάποια αντίδραση και πλέον κινείται στα 36.302 δολάρια, με τεράστιες απώλειες πάντως άνω του 17%.

Σε κάθε περίπτωση η ναυαρχίδα των κρυπτονομισμάτων διαπραγματεύεται πλέον με απώλειες που πλησιάζουν το 50% από τα υψηλά των 64,895 δολαρίων που είχε καταγράψει στις 14 Απριλίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πλατφόρμα CoinGecko, που παρακολουθεί την αξία των περισσότερων από 7.000 ψηφιακών νομισμάτων, την τελευταία εβδομάδα έχουν χαθεί 600 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησής τους, η οποία έχει υποχωρήσει πλέον στα 1,9 τρισ. δολάρια.

Το πρώτο ισχυρό πλήγμα ήρθε την περασμένη Πέμπτη, όταν ο ιδρυτής της Tesla Έλον Μασκ ανακοίνωσε μέσω twitter ότι η αυτοκινητοβιομηχανία του δεν θα αποδέχεται το bitcoin για την αγορά αυτοκίνητων της, σε μια στροφή 180° η οποία δικαιολογήθηκε από τον ίδιο στη βάση «περιβαλλοντικών ανησυχιών».

«Τα κρυπτονομίσματα είναι μια καλή ιδέα σε πολλά επίπεδα και πιστεύουμε ότι έχουν ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον, αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλο κόστος για το περιβάλλον», είχε αναφέρει στην ανάρτησή του, οδηγώντας σε sell-off την αγορά ψηφιακών νομισμάτων, με ένα πρώτο πλήγμα της τάξεως των 365 δισ. δολαρίων στην κεφαλαιοποίησή τους.

Μετά από μια μικρή επιχείρηση ανάκαμψης το Σαββατοκύριακο και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, χτες ήρθε και το δεύτερο χτύπημα από την Κίνα, όταν τρεις εγχώριοι οργανισμοί, σε μια συντονισμένη προσπάθεια εξέδωσαν ανακοίνωση για την πολιτική της χώρας αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα.

Οι αρχές National Internet Finance Association of China, China Banking Association & Payment and Clearing Association of China σε κοινή ανακοίνωση τους το βράδυ της Τρίτης, απευθυνόμενες στα μέλη τους που είναι κυρίως χρηματοοικονομικοί οργανισμοί- συνέστησαν προσοχή και συμβούλευσαν τα μέλη τους να μην εξυπηρετούν επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα ψηφιακά νομίσματα.

Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα κινεζικών πρακτορείων, υπάρχει έντονη ανησυχία για το εάν οι κινεζικές τράπεζες θα επιβάλουν περιορισμούς σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Σε αυτό το κλίμα ήρθε σήμερα και το δεύτερο sell-off εντός λίγων ημερών, το οποίο μέχρι στιγμής έχει «κοστίσει» συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 300 δισ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πέρα από το bitcoin, το ethereum λίγες ημέρες μετά το ράλι που το έφερε πάνω από τα 4.000 δολάρια, σήμερα καταρρέει με θηριώδεις απώλειες άνω του 35% και την τιμή του στα 2.156 δολάρια.

Σε υπόλοιπα σημαντικά κρυπτονομίσματα, οι ημερήσιες απώλειες για το Cardano είναι στο 31% με την τιμή του στα 1,46 δολάρια, το Stellar έχει χάσει το 33% της αξίας του η οποία υποχωρεί πλέον στα 0,444 δολάρια, όπως και το Dogecoin που υποχωρεί κατά 30% περίπου στα 0,339 δολάρια.