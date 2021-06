Όλα όσα έγιναν στο μεγαλύτερο συνέδριο για το BTC - Το Ελ Σαλβαδορ το υιοθετεί ως επίσημο νόμισμα!

Από τα highlights του συνεδρίου σίγουρα ξεχωρίζει η απόφαση του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, να θεσπίσει το Bitcoin ως το επίσημο νόμισμα της χώρας, τα ευτράπελα, με θαυμαστή του κρυπτονομίσματος DOGE να ανεβαίνει στη σκηνή αλλά και η πληθωριστική Paris Hilton, που φαίνεται να ασχολείται ιδιαίτερα ενεργά με τα κρυπτονομίσματα, και τα NFT tokens. Τι να θεωρήσει κανείς σοβαρό και τι όχι από όλα τα παραπάνω σε έναν κόσμο που αλλάζει με την ταχύτητα του φωτός...

Δάκρυα, cult ομιλίες, και εκατομμύρια σε διασκέδαση στο μεγαλύτερο συνέδριο για το Bitcoin, που λαμβάνει αυτές τις ημέρες στο Μαΐάμι. Ο λόγος για το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει διοργανωθεί ποτέ, παρά τους περιορισμούς στα ταξίδια που επιβάλλει η πανδημία. Φυσικά, δε θα μπορούσε να οργανωθεί αλλού, ειδικά με τη συμμετοχή του δημάρχου του Μαϊάμι που έχει βαλθεί να μεταμορφώσει σε παγκόσμια πρωτεύουσα και οικονομικά κέντρο για τις αγορές των κρυπτονομισμάτων. Εάν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα backstage, και οι δόξες που γνωρίζουν τα πιο πολυτελή club του Μαϊάμι, ας δούμε τι έγινε στο πιθανώς πιο cult συνέδριο.

Μην ξεχνάμε πως πολλοί από όσους είχαν ασχοληθεί νωρίς με το Bitcoin, προέρχονται από πιο περιθωριοποιημένους ιδεολογικούς χώρους αναφορικά με την ταυτότητα των χρηστών του διαδικτύου. Πολλοί από αυτούς πλέον είναι πολυεκατομμυριούχοι, και φυσικά σε μια πόλη όπως το Μαϊάμι και τη διασκέδαση που μπορεί να βρει κανείς εκεί- σίγουρα τα πράγματα μπορούν να φτάσουν σε άλλο επίπεδο.

Από τα highlights του συνεδρίου σίγουρα ξεχωρίζει η απόφαση του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, να θεσπίσει το Bitcoin ως το επίσημο νόμισμα της χώρας. Ακόμα αποτελεί σχέδιο νόμου. Ωστόσο το πολιτικό κόμμα του Μπουκέλε, «Νέες Ιδέες», ελέγχει τη μονομερή νομοθετική πράξη του Ελ Σαλβαδόρ μετά από εκλογές νωρίτερα αυτό το έτος, και είναι απίθανο η πρόταση του να μην περάσει.

Το νομοσχέδιο θα κάνει επίσημα την πρώτη χώρα παγκοσμίως, που θα έχει στα αποθεματικά της στο BTC, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με το κράτος σε $BTC. Το Ελ Σαλβαδόρ, είναι από τις πιο φτωχές χώρες της Κεντρικής Αμερικής, το ΑΕΠ είναι μόλις $24,6 δισ. δολάρια κατά το 2020, και το 70% των κατοίκων δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό.

Η πολιτική που θεσπίζεται έχει ως στόχο να δώσει λύση μακροπρόθεσμα σε όσους δεν μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό, και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ο Ναγίμπ Μπουκέλε κατηγόρησε απευθείας τις ΗΠΑ, πως οι πολιτικές τους καταστρέφουν τις αναδυόμενες οικονομίες που βασίζονται στο δολάριο, δημιουργώντας πληθωριστικές πολιτικές, και θα δημιουργήσουν υψηλότερη οικονομική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδρόν συνεργάζεται με το bitcoin startup Strike για την πρωτοβουλία.

Ο Μπουκέλε ανέλαβε το αξίωμά του το 2019 δεσμευόμενος να καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη βία στο Ελ Σαλβαδόρ. Από τότε, φέρεται να έχει συγκεντρώσει υψηλά αποδοχής από τους πολίτες για ενέργειες εναντίον του «πολιτικού παλιού φρουρού» του Ελ Σαλβαδόρ, ενώ επικρίνεται ανοιχτά από διεθνείς παρατηρητές και κυβερνήσεις που λένε ότι ο Bukele ανέλαβε αυταρχικές ενέργειες ως πρόεδρος.

Δεδομένου ότι το συνέδριο αφορούσε αποκλειστικά το Bitcoin, και όχι τις αγορές των κρυπτονομισμάτων και του blockchain γενικότερα, δεν είχαμε κάποιες σπουδαίες ειδήσεις από τεχνολογικής πλευράς. Οι περισσότεροι ομιλητές αναφέρθηκαν στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών να τυπώνουν συνεχώς χρήματα κατά την διάρκεια της πανδημίας

Ωστόσο, αρκετές παρουσίες, όπως του Max Keiser (Heisenberg Cap/ BTC Capital) και του Michael Saylor (Microstrategy) οι οποίοι έδωσαν στη σκηνή το μήνυμα «Fuck Elon, We are not selling», δίνοντας το στίγμα cult, αλλά και σχεδόν θρησκευτικής ευλάβειας/ προσήλωσης στην ιδεολογική επένδυση τους.

Φυσικά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, με θαυμαστή του κρυπτονομίσματος DOGE να ανεβαίνει στη σκηνή.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, ανακοινώθηκε πως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες blockchain, θα μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι, λόγω των ευνοϊκότερων νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Από το συνέδριο, δεν μπορούσαν να λείπουν καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων η πληθωριστική Paris Hilton, που φαίνεται να ασχολείται ιδιαίτερα ενεργά με τα κρυπτονομίσματα, και τα NFT tokens.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.