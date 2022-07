Νέο χτύπημα στα crypto: Η Vauld ανέστειλε τις συναλλαγές

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Vauld έγινε το τελευταίο θύμα της βουτιάς στις τιμές των κρυπτονομισμάτων αφού διέκοψε όλες τις αναλήψεις, τις συναλλαγές και τις καταθέσεις στην πλατφόρμα του και διερευνά πιθανές επιλογές αναδιάρθρωσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vauld, Darshan Bathija, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει «οικονομικές προκλήσεις» λόγω των «άστατων συνθηκών της αγοράς, των οικονομικών δυσκολιών βασικών εταίρων που μας επηρεάζουν αναπόφευκτα και του τρέχοντος κλίματος της αγοράς» που έχει οδηγήσει τους πελάτες να αποσύρουν πάνω από 197,7 εκατ. δολάρια από την πλατφόρμα από τις 12 Ιουνίου.

Η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη δήλωσε, όπως μεταδίδει το CNBC, ότι συνεργάζεται με τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της να «διερευνήσει και να αναλύσει όλες τις πιθανές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιλογών αναδιάρθρωσης, που θα προστατεύουν καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων της Vauld».

Η κίνηση της Vauld να σταματήσει τις αναλήψεις έρχεται λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου ο CEO είπε ότι η εταιρεία «συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά παρά τις ασταθείς συνθήκες της αγοράς». Σε μια ανάρτησή του στις 16 Ιουνίου, ο Bathija είπε ότι οι αναλήψεις «διεξάγονται ομαλά και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει στο μέλλον».

We've strived to be an excellent crypto lending platform. This has been our goal from day one. We’re committed to finding the best resolution for our customers.



