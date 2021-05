M. Laboure (Deutsche Bank) στο Liberal: Γιατί οι κεντρικές τράπεζες σκληραίνουν τη στάση τους για το Bitcoin

Έσκασε η φούσκα των κρυπτονομισμάτων; Το τελευταίο διάστημα το Bitcoin καταγράφει μέση πτώση από τα ιστορικά του υψηλά κατά περίπου 50%, ενώ σε ποσοστό 69% των ημερήσιων συναλλαγών της τελευταίας δεκαετίας η τιμή του βρίσκεται 40% κάτω από το ιστορικό του υψηλό. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στα άλλα κρυπτονομίσματα με την αγορά να αναζητά …ρευστότητα.

Ποιες είναι οι δύο εξελίξεις όμως που οδήγησαν στις έντονες αυτές διακυμάνσεις, που ούτως ή άλλως βρίσκονται στο DNA των κρυπτονομισμάτων;

«Η πρώτη κίνηση που οδήγησε στην πτώση των κρυπτονομισμάτων ήταν η απόφαση του ιδρυτή της Tesla Elon Mask να μην αποδέχεται το bitcoin για αγορά αυτοκινήτων», τονίζει η Marion Laboure, αναλύτρια της Deutsche Bank στο Liberal Markets.

Ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη εξέλιξη, που ίσως είναι πιο σοβαρή και από αυτήν που πυροδότηση τη μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων.

«H PBoC (People’s Bank of China) ανέφερε πως δεν θα δέχεται κρυπτονομίσματα ως επίσημο τρόπο πληρωμής, γεγονός που δείχνει ότι γενικότερα στην Κίνα θα απαγορευτεί η χρήση τους ως επίσημο μέσο πληρωμής», εξηγεί η Marion Laboure και προσθέτει πως «ήδη οι ρυθμιστικές αρχές χωρών και οι Κεντρικές Τράπεζες είναι επιφυλακτικές ως προς τα κρυπτονομίσματα, κάτι που ίσως φέρει εξελίξεις με ευρύτερους περιορισμούς στη χρήση τους».

Σε ερώτηση του Liberal Markets για το αν αυτές οι εξελίξεις μεταφράζονται ως το «τέλος των κρυπτονομισμάτων», η αναλύτρια της Deutsche Bank υπογραμμίζει πως «δεν μπορούμε να το πούμε αυτό σε καμία περίπτωση. Σίγουρα πάντως μπαίνουμε σε μία περίοδο ακόμη εντονότερων διακυμάνσεων των τιμών των κρυπτονομισμάτων».

Το report της γερμανικής Τράπεζας για το Bitcoin

Σε πρόσφατο report της με τίτλο «Bitcoin: Trendy Is the Last Stage Before Tacky» η Deutsche Bank αναφέρει πως η μόδα του Bitcoin ξεφτίζει, καθώς το κρυπτονόμισμα έχει πέσει στα 30.000 δολάρια, ενώ από τα 60.000 δολάρια υποχώρησε στα 48.000 δολάρια μετά την ανακοίνωση του Elon Musk πως δεν θα δέχεται Bitcoin για την αγορά αυτοκινήτων της Tesla.

Περιορισμένη εμπορευσιμότητα

Η Deutsche Bank επισημαίνει πως παρά το γεγονός ότι η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει πέσει μετά τις εξελίξεις με τον Elon Musk και την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, παραμένει υψηλή στα 1 τρις. δολαρίων, «γεγονός που είναι σημαντικό και το έχουν όλες οι ρυθμιστικές αρχές κατά νου».

Ωστόσο, επισημαίνει πως η εμπορευσιμότητά του παραμένει περιορισμένη και το στοίχημα πλέον είναι αν θα μπορέσει κάποια στιγμή το Bitcoin να αποτελέσει πραγματικό asset. Το report αναφέρεται και στο λεγόμενο «Tinkerbell Effect», δηλαδή το γεγονός πως η τιμή του Bitcoin εξαρτάται απόλυτα από τις απόψεις των επενδυτών. Η τράπεζα εκτιμά πως βραχυπρόθεσμα η τιμή του κρυπτονομίσματος θα παραμείνει ασταθής.

Χαμηλή η ρευστότητα του κρυπτονομίσματος

Σύμφωνα με το report της γερμανικής τράπεζας η ρευστότητα παραμένει χαμηλή, ενώ το 2020 28 εκατ. Bitcoin άλλαξαν χέρια, σε σύγκριση με τα 40 δισεκατομμύρια μετοχές της Apple. Εξαιτίας της περιορισμένης εμπορευσιμότητας, το Bitcoin αναμένεται να παραμείνει ασταθές, ενώ η βασική αιτία για τη μεταβλητότητα της τιμής του είναι οι κινήσεις που κάνουν μεγάλα funds.

Περιβαλλοντικά επιβλαβής η «εξόρυξη»

Τέλος, η γερμανική τράπεζα αναφέρεται και στην απόφαση του Elon Musk να σταματήσει να δέχεται πληρωμές σε Bitcoin καθώς επιβαρύνει το κρυπτονόμισμα το περιβάλλον.Η «εξόρυξη» του Bitcoin απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας, ενώ από τις αρχές του 2021 η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Bitcoin είναι σχεδόν ίση με την ενέργεια που καταναλώνουν κράτη, ιδιαίτερα όπως το Πακιστάν.