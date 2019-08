Σε «ελεύθερη πτώση» η Wall- Απώλειες άνω του 2,5%, κατρακυλά 700 μονάδες ο Dow Jones

Η νέα κλιμάκωση στον πόλεμο των δασμών μεταξύ Αμερικής και Κίνας και η νομισματική... κόντρα δολαρίου και γιουάν με την Κίνα να αφήνει το νόμισμά της να πέσει σε χαμηλά 11ετίας, έχει φέρει ανατροφοδοτούμενο ντόμινο πτώσης στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές.

Μετά τη μεγάλη πτώση των ασιατικών δεικτών, με απώλειες έως 2,47% έκλεισαν οι ευρωπαϊκοί δείκτες, ενώ γενικευμένο sell – off λαμβάνει χώρα και στους τρεις δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones να υποχωρεί 900 μονάδες έχοντας χάσει (και) τις 26.000 μονάδες, ενώ ο S&P 500 οδεύει για τη μεγαλύτερη πτώση εντός του 2019.

Αφορμή για αυτές τις εξελίξεις υπήρξαν οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν την πολιτική επιβολής δασμών στα κινεζικά προϊόντα με επιπρόσθετους δασμούς ύψους 300 δισ. δολαρίων από την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, σήμερα, ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση του στο twitter κατηγόρησε την Κίνα πως χειραγωγεί την ισοτιμία του γουάν παρεμβαίνοντας έτσι στην νομισματική πολιτική. Μάλιστα άφησε αιχμές και για την Fed προσπαθώντας έτσι να δείξει ποια πραγματικά είναι η παρέμβαση σε πολιτικές ανεξάρτητων θεσμών.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!