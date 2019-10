Aπώλειες 180 μονάδων για τον Dow – Ανησυχία για τις συζητήσεις ΗΠΑ, Κίνας

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street με τον Dow να καταγράφει απώλειες 180 μονάδων, μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Πεκίνο έχει σοβαρές αμφιβολίες για τις πιθανότητες να επιτευχθεί μια μακροχρόνια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το περιβάλλον ο Dow Jones χάνει 188,03 μονάδες (-0,69%) στις 26.998,78 μονάδες, ο Nasdaq υποχωρεί 28,12 μονάδες (-0,35%) στις 8.275,36 μονάδες, ενώ ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 15,51 μονάδες (-0,51%) στις 3.031,99 μονάδες



Το έναυσμα για την πτώση έδωσε δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο υψηλόβαθμοι Κινέζοι αξιωματούχοι εκφράζουν, ανώνυμα, σοβαρές αμφιβολίες για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ως αιτία επικαλούνται τον παρορμητισμό του Ντόναλντ Τραμπ, με τους αξιωματούχους να ανησυχούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να υπαναχωρήσει ακόμα και αν προκύψει μια περιορισμένη συμφωνία.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι μετοχές της Caterpillar και της Micron Technology, οι οποίες υποχωρούν 2,5%, καθώς οι δύο εταιρείες έχουν σημαντική παρουσία στην κινεζική αγορά.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να μετριάσει τις ανησυχίες του πριν την έναρξη της Πέμπτης, γράφοντας σε ένα tweet: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ εργάζονται για την επιλογή ενός νέου χώρου για την υπογραφή της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας, περίπου το 60% της συνολικής συμφωνίας. Η νέα τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Πρόεδρος Σι και ο Πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψουν!»

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!