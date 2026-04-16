Πληθωρισμός μικρομεσαίας κερδοσκοπίας

Εντός ενός μηνός, τον Μάρτιο, ο πληθωρισμός έτρεξε, συγκριτικά προς τον αμέσως προηγηθέντα Φεβρουάριο, με ρυθμό 2,6%. Όπως είναι αναμενόμενο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών, ανέβηκε στο πολύ επικίνδυνο 3,9%, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής.

Μιλάμε για μεγάλο πληθωρισμό. Είχαμε καιρό να δούμε κάτι παρόμοιο. Θα πείτε ότι δεν θα έπρεπε να εκπλήσσομαι, όταν το πετρέλαιο κίνησης ανεβαίνει μέσα στο μήνα κατά 24% (ετήσιος ρυθμός 23%) και τη βενζίνη κατά 11,4% (ετήσιο 9,3%). Ακόμη κι αν η κυβέρνηση είχε αντιδράσει νωρίτερα, κάτι που θα έπρεπε να έχει πράξει, οι αυξήσεις θα ήσαν ισχυρές, λόγω της διαταραχής των αντίστοιχων διεθνών αγορών.

Σε κάθε περίπτωση, η πετρελαϊκή κρίση είναι ένα παγκόσμιο γεγονός και πολύ δύσκολα περιορίζονται οι επιπτώσεις της.

Ευτυχώς το φυσικό αέριο είδε την τιμή του να μειώνεται κατά 25% από πέρυσι (5% εντός Μαρτίου), με αποτέλεσμα ο ηλεκτρισμός, η πιο βασική ενεργειακή παροχή για τα νοικοκυριά, να αυξάνεται με το πολύ συγκρατημένο 2,4%. Κανείς, βεβαίως, δεν ασχολήθηκε με το γεγονός ότι η τιμή του ελαιολάδου έπεσε επίσης κατά 22,5% ετησίως, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!

Όμως, ο μεγαλύτερος πληθωριστικός κίνδυνος δεν τελειώνει στον Κόλπο, ούτε στις ακροβασίες του Τραμπ. Γεννιέται εδώ, στα πατρώα μας εδάφη και διαδίδεται ταχύτατα επειδή η ελληνική λιανική αγορά παραμένει άκρως κερδοσκοπική σε όλα τα τμήματά της στα οποία κυριαρχούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Προφανώς στις υπηρεσίες αλλά και στα ευαίσθητα αγαθά της καθημερινότητας των νοικοκυριών, όπως είναι τα φρέσκα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά, κ.λπ.)

Δείτε τα στοιχεία (ετήσιοι ρυθμοί) και προσέξτε ποιες κατηγορίες αγαθών κινούνται πάνω από τον μέσο πληθωρισμό. Φρούτα: 7%. Λαχανικά: 9%. Εστίαση: 7%. Διακοπές: 7%.

Σε αυτόν τον κερδοσκοπικό πυρετό, πρέπει να προσθέσουμε την τρέλα που συνεχίζει να τροφοδοτεί τον ανοδικό κύκλο τιμολόγησης των ακινήτων. Ενοίκια: 8%. Επισκευές/συντήρηση κατοικιών: 8%. Υπηρεσίες σχετικές με την κατοικία: 6,4%.

Η Ελλάς των μικρομεσαίων επιχειρηματιών εκδικείται τους μικρομεσαίους μισθωτούς/συνταξιούχους νοικοκύρηδες!

Αν αυτή η κερδοσκοπική φυγή προς τα πάνω δεν ηρεμήσει, ο πληθωρισμός στη διάρκεια των επόμενων 8-12 μηνών θα ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις που γίνονται αυτή τη στιγμή από τους σοβαρούς οργανισμούς ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας και θα προσεγγίσει το 4%.

Παραμένει ανεξήγητο στο μυαλό μου πως είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αντιλαμβάνεται πόσο χειροτερεύει το χειρότερο, πολιτικά και πρακτικά, πρόβλημα με το οποίο οφείλει να καταπιαστεί: η ακρίβεια.