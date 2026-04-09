Η Ειρήνη μπορεί να περιμένει

Η εκεχειρία είναι μια συνήθης φάση των πολεμικών επιχειρήσεων. Προφανώς δεν εγγυάται την ειρήνευση. Ειδικά αυτή η εκεχειρία και ειδικά μεταξύ αυτών των μερών, που φαίνονται να την αποδέχτηκαν.

Σημαντική είναι η εκεχειρία για εκείνον που βλέπει τα τραύματά του να πληθαίνουν, να μεγαλώνουν και, σταδιακά, να γίνονται ανίατα.

Λιγότερο σημαντική είναι για αυτόν που έχει το πάνω χέρι. Μπορεί μάλιστα να του φανεί χρήσιμη αν διαπιστώσει κάποιες, μάλλον σοβαρές, δυσλειτουργίες στην πολεμική του μηχανή. Έτσι, για να βρει τον χρόνο που του χρειάζεται για να τις διορθώσει και, ταυτοχρόνως, να αυξήσει το άγχος στην άλλη πλευρά.

Καθόλου σημαντική δεν είναι η παρούσα εκεχειρία για τον τρίτο της «παρέας», τον Νετανιάχου. Ο οποίος βεβαίως και δεν την αναγνώρισε, όπως έσπευσε να δείξει με τη μεγάλη επίθεση που ακολούθησε κατά λίγες ώρες, ούτε κάθεται στο τραπέζι των μερών της εκεχειρίας.

Σε μόλις πέντε εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων οι δύο «σύμμαχοι» έχουν καταστρέψει πάνω από 17.000 στόχους. Κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βεβαίως έναν απίθανα μεγάλο αριθμό καθοδηγητών των «Φρουρών» και άλλων στελεχών του τυρρανικού καθεστώτος.

Τι έχει απομείνει από το Ιράν; Όχι πολλά πράγματα. Ο πληθυσμός υποφέρει, αλλά μέσα σε αυτό το «πατριωτικό» κλίμα απόλυτης καταπίεσης, ακόμη και οι πιο ριζοσπάστες αντικαθεστωτικοί δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους.

Από την άλλη, τι έχει απομείνει από την Δυτική Συμμαχία, κάποτε κυρίαρχη επί του Κόσμου Όλου; Γκρεμίδια ατάκτως ερριμένα. Χωρίς τη σοβιετική απειλή, η διατλαντική συμμαχία έχει χάσει το γόητρό της, ως σκιάχτρο, ακόμη και τους εν Ελλάδι κομμουνιστές.

Θα ξέρουμε ότι η Ειρήνη βρίσκεται κοντύτερα όταν οι Ευρωπαίοι αναλάβουν αρμοδιότητες στην όποια και όποτε επέλθει συμφωνία, στείλουν στρατεύματα και τελικά συμμετάσχουν στη Νέα Ισορροπία.

Θα είμαστε μάλιστα ακόμη πιο σίγουροι για την όποια ειρηνική διευθέτηση αν πέραν της Μέσης Ανατολής, βρεθεί λύση, δια της εκεχειρίας ή άλλως πως, στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, που έχει ήδη μετατραπεί σε άμεση απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σίγουρος δρόμος για την κατάπαυση των πολεμικών επιχειρήσεων είναι να καταπνιγούν, με οιονδήποτε τρόπο, οι ενέργειες του ισλαμοφασιστικού καθεστώτος που θέλει και εξάγει τρομοκρατία ενόσω επιμένει ότι σκοπός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι να εξαφανίσει το εβραϊκό κράτος.

Μέχρι τότε, η Ειρήνη μπορεί να περιμένει.