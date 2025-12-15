Αγρότες στην παγίδα «αιτημάτων»

Υποθέτω ότι υπάρχουν χιλιάδες επιχειρηματίες που θα ήθελαν να ικανοποιηθούν και οι δικές τους απαιτήσεις, αφού δεν διαφέρουν με πολλές από εκείνες που έβαλαν στο χαρτί οι καθοδηγητές των αγροτικών κινητοποιήσεων στα μπλόκα.

Ποιος βιοτέχνης/επιχειρηματίας δεν θα ήθελε, για παράδειγμα, να πουλά τα προϊόντα του σε «κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύπτονται οι βιοποριστικές ανάγκες».

Ποιος δεν θα ήθελε να εγγυηθεί το κράτος «μείωση του κόστους παραγωγής (με) αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, (δηλαδή κρατική τιμή στο ηλεκτρικό) δηλαδή «πλαφόν στην τιμή του ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh» αλλά και επιδότηση στα μέσα και εφόδια (δηλαδή στα μηχανήματα και τις πρώτες ύλες) και, το επικορύφωμα, «κατάργηση του ΦΠΑ»!

Οι αγρότες των μπλόκων (γιατί υπάρχει κι ένας εντελώς άλλος αγροτικός κόσμος, που δεν είναι στα μπλόκα) πιστοί στα αντιευρωπαϊκά «ιδεώδη» των κομματικών καθοδηγητών, ζητούν «να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής» δηλαδή να μην υπάρχει επίσημο παραστατικό συναλλαγής (όπως ήθελαν πάντα οι έμποροι που τους «εκμεταλλεύονται»). Φθάνουν να ζητούν την «κατάργηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων» δηλαδή να δηλώνουν οι αγρότες αλλά και οι «αγρότες» όποιο γεωτεμάχιο θέλουν ως δικό τους (αυτό ακριβώς που εκμεταλλεύονται οι απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Στην ίδια «γραμμή» της αντιευρωπαϊκής γραμμής ζητούν «να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ», ενώ είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι τα σχετικά κεφάλαια δεν πρόκειται να μειωθούν ενώ θα αυξηθούν οι παράλληλες ενισχύσεις. Δεν σταματούν εκεί, ζητούν «να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς», να οδηγηθούμε δηλαδή στην άμεση αύξηση τιμών σε πάμπολλα προϊόντα που όπως πάντοτε εισάγουμε γιατί δεν τα παράγουμε.

Το συμπέρασμα είναι απλό: άβυσσος χωρίζει τον κόσμο των μπλόκων, με την πραγματικότητα της ζωής, του εμπορίου και γενικότερα της οικονομίας.

Είναι, από την άποψη αυτή, κατανοητό γιατί οι καθογητητές των μπλόκων, τώρα μάλιστα που έγιναν σταρ των τηλεοράσεων δεν θέλουν να πάνε στο Μαξίμου. Θα φανεί ότι ο παραλογισμός βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα των αγροτών.

Ίσως, τελικά πρέπει να σκεφτούμε πιο «πονηρά». Κάποιοι, μεταξύ των καθοδηγητών τους, θέλουν τη σύγκρουση. Ίσως, προηγείται η επιτυχία της συγκέντρωσης που οργανώνει το ΚΚΕ για αύριο Τρίτη στο Σύνταγμα εναντίον του συζητούμενου στη Βουλή Προϋπολογισμού για το 2026.

Ο έλεγχος και η καθοδήγηση αγανακτισμένων πολιτών είναι παλιό «κόλπο». Γι αυτό και μαζί με τα υπόλοιπα «αιτήματα» εμφιλοχώρησε και η νεκρανάσταση των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς για να ικανοποιηθούν και κάποιοι γνωστοί «συνδικαλιστές της δεξιάς». Είχα κι εγώ εκφράσει την ανησυχία για ενδεχόμενη μόλυνση της ΑΑΔΕ από τις «βρώμικες συνήθειες» των κυκλωμάτων που χρόνια τώρα νέμονται τα κεφάλαια της αγροτικής οικονομίας. Βλέποντας όμως, μεταξύ των άλλων «αιτημάτων» να έχει συμπεριληφθεί και το «εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ» κατάλαβα γιατί έχει δίκαιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να επιμένει γράφοντας: «αδιαπραγμάτευτη παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ, (...) γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα».

Είναι αλήθεια ότι μόνον η ΑΑΔΕ διαθέτει πάμπολλα ήδη ψηφισμένα νομικά μέσα και πρακτικές μεθόδους που μπορούν καλύτερα να παγιδεύουν τη φοροδιαφυγή αλλά και την προσοδοθηρία των κρατικών επιδομάτων. Σε τελευταία ανάλυση, αυτά τα μέσα είναι που υποχρέωσαν ένα μεγάλο τμήμα επιχειρηματιών να βάλουν σε τάξη τις σχέσεις τους με το κράτος.

Είναι βεβαίως προφανές πως οι αγρότες δεν θα «αγαπήσουν» τη μέθοδο ΑΑΔΕ, όπως δεν την «αγάπησε» καθόλου ένα μεγάλο πλήθος επαγγελματιών/επιχειρηματιών. Αλλά αυτά όλα θα καταμετρηθούν στην προσεχή κάλπη.