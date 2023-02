Δύο νέα Εξ’ Αποστάσεως Μέλη Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Αξιών, ενέκρινε η επιτροπή εισαγωγών του Χ.Α. Πρόκειται για τις εταιρείες FREEDOM FINANCE EUROPE LTD και GREENPOST TRADING EUROPE LTD, αμφότερες με έδρα την Κύπρο. Σημειώνεται ότι η FREEDOM FINANCE EUROPE LTD είναι θυγατρική της FREEDOM HOLDING CORP., εταιρείας

εισηγμένης στο Χρηματιστήριο NASDAQ (FRHC).