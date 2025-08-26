Trump Media και Crypto.com λανσάρουν νέα εταιρεία κρυπτονομισμάτων μέσω συμφωνίας SPAC

Ο όμιλος Trump Media & Technology και η Crypto.com ανακοίνωσαν την Τρίτη τη συγχώνευσή τους, μέσω εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC), με στόχο την έναρξη νέας δραστηριότητας που θα ακολουθήσει στρατηγική τύπου treasury για τη συσσώρευση του native token CRO της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων.

Οι δύο εταιρείες εντάσσονται στο κύμα επιχειρήσεων που υιοθετούν το «playbook» του Μάικλ Σέιλορ, επικεφαλής της MicroStrategy, της εταιρείας λογισμικού που από το 2020 συσσωρεύει bitcoin. Η αξία των bitcoin που κατέχει αγγίζει πλέον τα 100 δισ. δολάρια, με βάση τις τρέχουσες τιμές, ενώ οι μετοχές της πενταπλασιάστηκαν το 2024, παράλληλα με την άνοδο του bitcoin.

Η νέα εταιρεία, Trump Media Group CRO Strategy, θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με την Yorkville Acquisition Corp. και θα διαπραγματεύεται στο Nasdaq με το σύμβολο MCGA.

Μετά την ανακοίνωση, το CRO token εκτινάχθηκε κατά 29,6% στα 0,20 δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ οι μετοχές της Yorkville υποχώρησαν 2,2% στα 10,42 δολάρια.

Η Cronos έχει κεφαλαιοποίηση 6,8 δισ. δολαρίων, ένα μικρό ποσοστό της συνολικής αγοράς κρυπτονομισμάτων, η οποία ανέρχεται σε 3,9 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η Trump Media, που διαχειρίζεται την πλατφόρμα Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος συνεργασία με την Crypto.com για την κυκλοφορία χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων και προϊόντων υπό την επωνυμία Truth.Fi.

Εκτινάσσεται το bitcoin

Η νέα κίνηση της Trump Media έρχεται σε συνέχεια της απόφασης κατόχων tokens της World Liberty Financial, μιας από τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, να τα καταστήσουν εμπορεύσιμα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη διαπραγμάτευση – συμφωνία που πιθανόν ενίσχυσε την αξία των μετοχών του προέδρου.

Ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων γνωρίζει άνθηση στις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω φιλικών κανονισμών υπό την κυβέρνηση Τραμπ.

Την Τρίτη, η Canary Capital υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή χρηματιστηριακού fund που θα παρακολουθεί την τιμή του meme coin $TRUMP, το οποίο συνδέεται με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παρόμοιες συμφωνίες με την επιχείρηση CRO της Trump Media έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες και από άλλες εταιρείες με σημαντικά αποθέματα σε bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα. Οι περισσότερες επιδιώκουν εισαγωγή σε αμερικανικά χρηματιστήρια μέσω συμφωνιών SPAC, σε περιβάλλον υψηλών αποτιμήσεων του bitcoin.

Η χρηματοδότηση για την επιχείρηση της Trump Media θα περιλαμβάνει 1 δισ. δολάρια σε Cronos tokens, 200 εκατ. δολάρια σε μετρητά, 220 εκατ. δολάρια σε warrants και πιστωτική γραμμή μετοχικού κεφαλαίου 5 δισ. δολαρίων από θυγατρική της Yorkville.

Η Trump Media θα αγοράσει επίσης μετοχές της Cronos αξίας 105 εκατ. δολαρίων για τον ισολογισμό της, ενώ η Crypto.com δήλωσε ότι θα επενδύσει 50 εκατ. δολάρια σε κοινές μετοχές της Trump Media.