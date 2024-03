Τι σηματοδοτεί η έρευνα στο Ethereum Foundation

Σε δημοσίευμα του Fortune αναφέρεται ότι η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε κλήσεις σε τρεις οργανισμούς ως μέρος της έρευνας για το Ethereum Foundation, κάτι που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν ως πρόσχημα για την καθυστέρηση ή την άρνηση των Ether ETFs.

Η είδηση πλήττει φυσικά την αγορά κρυπτονομισμάτων τη στιγμή που οι θεσμικοί επενδυτές τοποθετούνται. Μια πιθανή κατηγοριοποίηση του Ethereum ως κινητή αξία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση την αγορά. Ωστόσο, η τιμή διαπραγμάτευσης του δεύτερου μεγαλύτερου σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονομίσματος επηρεάστηκε λίγο και ανέκτησε το χαμένο έδαφος μετά την ανακοίνωση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ επιχειρεί να ταξινομήσει το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ως κινητή αξία.

Το Ίδρυμα Ethereum εκτελεί λειτουργίες όπως η διαχείριση επιχορηγήσεων και η χρηματοδότηση έρευνας για το οικοσύστημα Ethereum. Το άρθρο επικαλείται ανώνυμες πηγές που μετέφεραν ότι φοβούνταν αντίποινα από την SEC. Το Fortune υποστηρίζει ότι τουλάχιστον τρεις εταιρείες έχουν λάβει κλήσεις που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με το Ethereum Foundation, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Ελβετία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προώθηση του blockchain Ethereum.

Οι αναλυτές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η έρευνα θα μπορούσε να δώσει μια δικαιολογία για να μην εγκριθεί ένα ETH ETF, που είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος στόχος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Να σημειωθεί ότι σε αποδοκιμασία και αντιδράσεις για την έγκριση των Bitcoin ETFs προχώρησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φέρνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε πιο δύσκολη θέση.

Πριν από την είδηση είχαν προηγηθεί αναφορές από το CoinDesk που ανέφεραν ότι το Ίδρυμα είχε λάβει «εθελοντική έρευνα» από μια ανώνυμη «κρατική αρχή». Ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πιστεύει πως το Bitcoin, το αρχικό κρυπτονόμισμα, είναι ένα εμπόρευμα όπως ο χρυσός ή το σιτάρι.

Ωστόσο, δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν το Ether πρέπει να ταξινομηθεί ως εμπόρευμα ή ως τίτλος κινητής αξίας, το οποίο υπόκειται σε πιο αυστηρή επίβλεψη. Η SEC ζήτησε έγγραφα και οικονομικά αρχεία που περιγράφουν λεπτομερώς τις συναλλαγές των εταιρειών με το Ethereum Foundation, σύμφωνα με το Fortune.

Η έρευνα ξεκίνησε λίγο μετά τη μετάβαση του Ethereum από τον αλγόριθμο απόδειξη εργασίας (Proof of Work)) σε μηχανισμό συναίνεσης Proof of Stake, σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το Fortune. Τα κρυπτονομίσματα που εκδίδονται από blockchains που βασίζονται στην τεχνολογία Proof of Stake θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως κινητές αξίες, έχει δηλώσει ο Gensler σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Από τότε που ανέλαβε το τιμόνι της SEC το 2021, ο Gensler έχει κινηθεί σε σύγκρουση με τον κλάδο κρυπτονομισμάτων, αφού η επιτροπή μήνυσε μεγάλους και μικρούς παίκτες κρυπτονομισμάτων για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Αντίστοιχα, η SEC μήνυσε τρία από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο: Τα Binance, Coinbase και Kraken, με κατηγορίες ότι πουλούσαν μη εγγεγραμμένους τίτλους όπως το SOL, το MATIC, το ADA και πολλά άλλα tokens.