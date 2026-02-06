Συνεχίζεται η «κατηφόρα» στα κρυπτονομίσματα - Το bitcoin προς τη χειρότερη εβδομάδα από το 2022

Μια ιδιαίτερα αρνητική εβδομάδα για το bitcoin ολοκληρώνεται την Παρασκευή, με τη συνολικά αγορά των κρυπτονομισμάτων να έχει χάσει σε αξία περίπου 2 τρισ. δολάρια από τα ιστορικά υψηλά της τον Οκτώβριο του 2025.

Μετά από τις 14:00 της Παρασκευής το bitcoin υποχωρούσε 4,5% στα 66,659 δολάρια, έχοντας πέσει πρόσκαιρα έως τα 60.100 δολάρια.

Σε επίπεδο εβδομάδας το bitcoin κινείται προς απώλειες 21,03%, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Νοέμβριο 2022 και τον «πανικό» που είχε προκληθεί τότε στην αγορά των crypto λόγω της κατάρρευσης της FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ.

Από την αρχή του 2026 το bitcoin σημειώνει πτώση 24%.

Το ether έπεφτε 6,4% στα 1.930 δολάρια, προς εβδομαδιαία πτώση κατά 28,6%, ενώ σε από την αρχή του 20256 χάνει 35%.

Η κατάρρευση των κρυπτονομισμάτων, η οποία ήρθε απότομα και γρήγορα, προκλήθηκε, σύμφωνα με αναλυτές, από την επιλογή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς ως επόμενο επικεφαλής της Fed, λόγω των προσδοκιών ότι θα μπορούσε να συρρικνώσει τον ισολογισμό της τράπεζας (balance sheet).

Η παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων έχει χάσει περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία από τότε που έφτασε στο υψηλότερο σημείο των 4,379 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko, με περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια να έχουν χαθεί μόνο τον τελευταίο μήνα.

Συμβάλλοντας στην αρνητική εικόνα, τα crypto επηρεάζονται και από την απομάκρυνση των επενδυτών από τα πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασήμι.

Ακόμα, οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο που καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα αποτελούν ακόμα μια αιτία για την πτώση στα κρυπτονομίσματα. Υπενθυμίζεται πως το bitcoin έφτασε στα ιστορικά υψηλά των 126.000 δολαρίων εν μέσω του ράλι που είχε καταγραφεί το 2025 στις μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Πιστεύουμε ότι αυτή η ευρύτερη πτώση οφείλεται κυρίως στις μαζικές αποσύρσεις από θεσμικά ETF. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν δει δισεκατομμύρια δολάρια να εκρέουν κάθε μήνα από την πτώση του Οκτωβρίου 2025», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank.