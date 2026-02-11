Ποιοι και γιατί «βλέπουν» την παρακμή του bitcoin

Πόσο πιθανό είναι να ζούμε την αρχή του τέλους για τα crypto, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις «τρελές» αποδόσεις του παρελθόντος; Ο «θάνατος» του bitcoin φαντάζει για πολλούς ένα μακρινό έως απίθανο σενάριο, ενώ στον αντίποδα άλλοι προειδοποιούν ότι τα crypto απειλούνται από την πρόοδο των κβαντικών υπολογιστών, την επόμενη δηλαδή μεγάλη τεχνολογική επανάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, ο χειμώνας που διανύουν σήμερα τα ψηφιακά νομίσματα προκαλεί έντονες ανησυχίες στους crypto fans. Και μπορεί στο μέλλον να ξαναδούμε ένα μεγάλο κερδοσκοπικό ράλι, ωστόσο στη δεδομένη χρονική στιγμή κλονίζεται η «πίστη» ακόμα και των πιο αισιόδοξων.

Από τον Τσάνγκπενγκ Ζάο της Binance και τον Τσαρλς Χόσκινσον του Cardano, μέχρι τον Μάικλ Μπέρι του «Big Short» και τα δίδυμα αδέρφια Γουίνκλεβος, πληθαίνουν οι ειδικοί των αγορών και υποστηρικτές των crypto που βλέπουν μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα.

Από την άκρατη αισιοδοξία του παρελθόντος και τις απίστευτες προβλέψεις για εκτόξευση του bitcoin στα 250.000 δολάρια μέσα στο 2026, περάσαμε σε δηλώσεις που δείχνουν ότι κορυφαίοι crypto fans χάνουν την πίστη τους. Τι μεσολάβησε; Η πρόσφατη κρίση που γκρέμισε το bitcoin κάτω από το επίπεδο των 70.000 δολαρίων, περίπου 46% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου.

Ο πρώτος που δείχνει να… μετανοεί είναι ο Τσάνγκπενγκ Ζάο (CZ στη γλώσσα των crypto). Ο ιδρυτής της Binance δεν πιστεύει πλέον στον «υπερκύκλο» που προέβλεπε για το 2026. Ο ίδιος εκτιμά ότι ο επόμενος ανοδικός κύκλος θα είναι πολύ διαφορετικός και θα εξαρτηθεί πολύ περισσότερο από τη θεσμική αποδοχή του bitcoin και τη ρυθμιστική ορατότητα.

Σύμφωνα με τον Ζάο, η μακροοικονομική αστάθεια, οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο συνδυασμός φόβου, αβεβαιότητας και αμφιβολίας (FUD) στις αγορές, είναι οι παράγοντες που καθιστούν επικίνδυνη κάθε πρόβλεψη. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι αβέβαιες νομισματικές πολιτικές επηρεάζουν τις αποτιμήσεις των crypto, συμπληρώνει. Παράλληλα, οι παγκόσμιες συγκρούσεις και οι εντάσεις, ενισχύουν την αβεβαιότητα, ενώ η φημολογία και τα fake news πυροδοτούν μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις, όπως συνέβη στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο ιδρυτής του Cardano, από την πλευρά του, δήλωσε στον απόηχο της κρίσης ότι κατά πάσα πιθανότητα οι συνθήκες θα επιδεινωθούν περαιτέρω, πριν έρθει η ανάκαμψη. Ο Χόσκινσον, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι έχει χάσει 3 δισ. δολάρια σε αξία αποθεματικού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να πουλήσει γιατί ποντάρει στο μέλλον της αποκεντροποίησης. Σημαντική είναι η προειδοποίηση του ίδιου, σύμφωνα με την οποία το 2026 θα είναι έτος επανεκκίνησης για την αγορά των crypto, ενώ το μέλλον θα κριθεί από την πραγματική αποδοχή και χρήση τους καθώς και τις υποδομές επόμενης γενιάς και όχι από τον κερδοσκοπικό ζήλο.

Η Grayscale, εξειδικευμένη στις crypto επενδύσεις, σημειώνει πως δοκιμάζεται το αφήγημα που θέλει το bitcoin να είναι «ψηφιακός χρυσός» και πλέον το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κινείται επενδυτικά σαν ένα «tech trade». Όχι όμως για πάντα, αφού η Grayscale εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα το Bitcoin θα αποτελεί μέσο αποθήκευσης αξίας και θα ανακτήσει την αξία του.

Ο Μάικ Νόβογκρατζ, CEO της Galaxy Digital και ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παράγοντες της αγοράς των crypto , δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παραμείνει το Bitcoin σε παγίδα συσσώρευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, ο Νόβογκρατζ χτίζει νέο crypto fund, περιμένοντας το επόμενο ανοδικό κύμα.

Και περνάμε στον Μάικλ Μπέρι, τον άνθρωπο που θεωρείται ότι προέβλεψε τη φούσκα των subprimes και την κρίση του 2008. Ο Mr. Big Short, από την ομώνυμη ταινία, κάνει λόγο για θανάσιμο σπιράλ και συγκρίνει την πτώση του bitcoin με μία πτωτική κίνηση στο παρελθόν, η οποία είχε αναγκάσει τον βασιλιά των crypto να χάσει περίπου το 50% της αξίας του πριν σταθεροποιηθεί.

Βέβαια, η προηγούμενο μεγάλη πτώση είχε σημειωθεί σε περίοδο αύξησης των επιτοκίων από τη Fed, ενώ τώρα οι αγορές περιμένουν χαλαρή νομισματική πολιτική από τον Κέβιν Γουόρς. Επίσης, ο Μπέρι, ο οποίος δεν συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές των crypto, προειδοποιεί πως αν συνεχιστεί η πτώση του bitcoin, θα προκύψουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα για τους miners, με αποτέλεσμα να δούμε ηχηρές χρεοκοπίες.

Επόμενος σταθμός για τα crypto είναι η 27η Μαρτίου, όταν εκτιμάται ότι λήγουν options σε bitcoin ύψους 8,65 δισ. δολαρίων. Είναι η ημέρα που οι επενδυτές θα αποφασίσουν αν υα στηρίξουν ή θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, διαμορφώνοντας την τάση των επόμενων εβδομάδων.

Πόσο… επικίνδυνοι είναι οι κβαντικοί υπολογιστές για την επιβίωση των crypto; Αρκεί να πούμε ότι τον περασμένο μήνα ο παγκόσμιος επικεφαλής ανάλυσης της Jefferies, αφαίρεσε 10% από την κατανομή Bitcoin, επικαλούμενος τους κινδύνους που προέρχονται από τους κβαντικούς υπολογιστές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Coinbase, η οποία προειδοποίησε ότι οι κβαντικοί υπολογιστές αναμένεται να εξελιχθούν σε μακροπρόθεσμη πρόκληση για τα crypto. Τέλος, το Ethereum Foundation έχει αναβαθμίσει σε στρατηγική προτεραιότητα την ασφάλεια σε περιβάλλον κβαντικών υπολογιστών, δημιουργώντας μία εξειδικευμένη ομάδα για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Όλα αυτά συμβαίνουν διότι η τεχνολογία των κβαντικών υπολογιστών θα μπορούσε να σπάσει τα σημερινά θεμέλια του πρωτοκόλλου, υπονομεύοντας έτσι την ασφάλεια και κατά συνέπεια την αξιοπιστία και εντέλει την αξία του bitcoin. Μπορεί ο κίνδυνος να ην είναι άμεσος αλλά η αγορά προετοιμάζεται αναζητώντας λύσεις…