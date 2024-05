Ο «τζόγος» του Τραμπ με τα crypto και η κάλπη της 5ης Νοεμβρίου

Η αποδοχή δωρεών μέσω κρυπτονομισμάτων είναι το τελευταίο «όπλο» στη φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διενεργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024. Θα έλεγε κανείς ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ένας πολιτικός που θέλει να πείσει τον κόσμο ότι πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο, να εμφανίζεται ως υπέρμαχος των crypto. Όμως ο Τραμπ στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τα crypto «καταστροφή» και «εχθρό του δολαρίου».

Συγκεκριμένα όταν ήταν κάτοικος Λευκού Οίκου, είχε δηλώσει ότι δεν υποστηρίζει το bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα, γιατί δεν είναι χρήματα και η αξία τους μεταβάλλεται διαρκώς καθώς βασίζεται σε «αέρα». Λίγο αργότερα, το καλοκαίρι του 2021, δηλαδή αμέσως μετά το πρώτο μεγάλο ράλι των crypto, χαρακτήριζε το bitcoin μία «απάτη» που έχει στόχο να πλήξει το δολάριο.

Οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους φαίνεται πως έχει αλλάξει και η γνώμη του Αμερικανού μεγιστάνα για τα κρυπτονομίσματα. Ή απλώς έχει αλλάξει το συμφέρον του. Μέσα στους τελευταίους πέντε μήνες, ο Τραμπ πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη. Τον Ιανουάριο του 2024 δήλωνε ότι στην περίπτωση που εκλεγεί Πρόεδρος δεν θα επιτρέψει στην, κατά τα άλλα ανεξάρτητη, Fed να εκδώσει ψηφιακό νόμισμα. «Ένα τέτοιο νόμισμα θα δώσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον απόλυτο έλεγχο των χρημάτων των πολιτών. Θα μπορούν να σας πάρουν τα χρήματα και να μην το καταλάβετε», έλεγε χαρακτηριστικά.

Ένα μήνα μετά, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ μαλάκωσε τη στάση του απέναντι στα crypto, λέγοντας ότι ενώ υποστηρίζει την ύπαρξη ενός μόνο νομίσματος, του δολαρίου, κατανοεί ότι πολλοί άνθρωποι πλέον αγοράζουν bitcoin και επομένως πρέπει κατά κάποιο τρόπο να το αποδεχτούμε.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου την περασμένη Τρίτη οι επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ανακοίνωσαν ότι θα δέχονται δωρεές σε crypto, συμπεριλαμβανομένων των bitcoin, ether και dogecoin. Πολύ γρήγορα, η κοινότητα των crypto fans εκμεταλλεύτηκε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης για να δημιουργήσει κλίμα ότι τα crypto θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος των εκλογών του Νοεμβρίου, αλλά και ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα μετά από αυτές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που εκλεγεί ο Τραμπ.

Πρόκειται, λοιπόν, για μία κίνηση ουσίας ή απλά ο Τραμπ θέλει να πάρει με το μέρος του τους, κυρίως νεότερους σε ηλικία, crypto fans;

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία συγκυρία κομβική για το μέλλον των crypto στις ΗΠΑ. Μία ημέρα μετά την είδηση ότι ο Τραμπ θα δέχεται δωρεές σε crypto, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε νομοσχέδιο που στοχεύει στη διαμόρφωση νομικού πλαισίου για τα ψηφιακά νομίσματα, παρά την προειδοποίηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), ότι μία τέτοια κίνηση ενδέχεται να προκαλέσει νέους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Το νομοσχέδιο, μάλιστα, (Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act) προωθούσαν οι Ρεπουμπλικανοί, υποστηρίζοντας στο Κογκρέσο ότι θα φέρει μεγαλύτερη ρυθμιστική διαφάνεια και θα συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη της αγοράς.

Την ίδια ώρα, η SEC δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στην έγκριση των πρώτων spot Ether ETFs, μετά την έγκριση των πρώτων spot bitcoin ETFs τον περασμένο Ιανουάριο. Γι’ αυτό η τιμή του Ethereum έχει ενισχυθεί σε ποσοστό άνω του 25% την τελευταία εβδομάδα. Πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της SEC, Γκάρι Γκένσλερ, το νομοσχέδιο μπορεί να δημιουργήσει νέα ρυθμιστικά κενά και να υπονομεύσει προηγούμενο δεκαετιών σε ό,τι αφορά τον εποπτικό έλεγχο επενδυτικών συμβολαίων, θέτοντας σε ανυπολόγιστο κίνδυνο επενδυτές και κεφαλαιαγορές.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ίσως να σημαίνουν πολλά, ίσως και τίποτα. Για παράδειγμα, κάποιος που του αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να πει ότι ο Τραμπ θέλει να δεχθεί χρήματα προεκλογικά από πηγές που δεν μπορούν να γίνουν γνωστές. Κάποιος άλλος, ότι το πολιτικό κατεστημένο των ΗΠΑ μας προετοιμάζει για την άνοδο των crypto.

Θα μπορούσε, ωστόσο, να είναι απλά μία ευκαιριακή κίνηση του Τραμπ σε μια προσπάθεια να κερδίσει τους σχεδόν 93 εκατομμύρια Αμερικανούς ψηφοφόρους που εκτιμάται ότι έχουν ασχοληθεί με τα crypto. Το τελευταίο έχει νόημα, από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις θέλουν Μπάιντεν και Τραμπ να βρίσκονται τόσο κοντά που η διαφορά τους είναι στα όρια του στατιστικού λάθος.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις 8 Μαΐου σε εκδήλωση με συλλέκτες NFTs στη φημισμένη έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, ο Τραμπ κάλεσε τους crypto fans να τον ψηφίσουν γιατί η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει εμπόδια στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος.

Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συλλογή με ψηφιακές κάρτες ανταλλαγής που έχει κυκλοφορήσει ο Τραμπ και στις οποίες φυσικά παρουσιάζεται ο ίδιος. Έχουν κυκλοφορήσει περίπου 47 εκδόσεις των NFTs του Τραμπ, ενώ η σύζυγός του, Μελάνια, θεωρείται πολύ πιο ενεργή στο συγκεκριμένο πεδίο.