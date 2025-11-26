Με κέρδη άνω του 3%, το bitcoin «ξαναπάτησε» τα 90.000 δολαρία

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε το bitcoin για την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από τις μεγάλες απώλειες τις οποίες έχει σημειώσει μέσα στο Νοέμβριο.

Μετά από τις 20:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), το bitcoin ανέβαινε 3,26% στα 90.056 δολάρια.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η άνοδος έφερε ξανά στο προσκήνιο τα υψηλότερα επίπεδα, με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία να κινούνται παράλληλα με τις μετοχές, εν μέσω της αυξανόμενης πεποίθησης ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να ξαναρχίσει σύντομα να μειώνει τα επιτόκια.

Η ρευστότητα παραμένει χαμηλή εν όψει της αργίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

«Πιθανώς η απότομη φύση της κίνησης συνδέεται με την αγορά των διακοπών. Ουσιαστικά, υπάρχει λιγότερη ρευστότητα αυτή τη στιγμή, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ λιγότερο για να κινηθεί το πλασίο (της αγοράς των cryptos), δήλωσε ο Άνταμ Μακάρθι, αναλυτής έρευνας στην Kaiko.