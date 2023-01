Κρυπτονομίσματα: Αίτηση πτώχευσης από την Genesis Global Holdco

Η εταιρεία χορήγησης δανείων crypto Genesis Global Holdco LLC υπέβαλε την Πέμπτη αίτηση πτώχευσης σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Εκτιμάται ότι η εν λόγω εξέλιξη έρχεται ως απόρροια της κατάρρευσης του ανταλλακτηρίου FTX.

Η εταιρεία, καθώς και οι θυγατρικές της, υπέβαλαν αίτηση για υπαγωγή στο Κεφάλαιο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα προκειμένου να προστατευθούν από τους πιστωτές.

Συγκεκριμένα, παρέδωσε έναν κατάλογο άνω των 100.000 πιστωτών με το αίτημα προστασίας, με αθροιστικές υποχρεώσεις που κυμαίνονται από 1,2 δισ. δολ. έως 11 δισ. δολάρια.

Όπως ανέφερε, θα αξιοποιήσει τον χρόνο που της προσφέρει η διαδικασία του δικαστηρίου προσπαθώντας να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία ή να αντλήσει κεφάλαια. Εάν η διαδικασία αποτύχει, η αναδιοργανωμένη επιχείρηση θα περάσει στα χέρια των πιστωτών.

«Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε τον διάλογό μας με την DCG και τους συμβούλους των πιστωτών μας, καθώς επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε έναν δρόμο για τη μεγιστοποίηση της αξίας και την παροχή της καλύτερης ευκαιρίας στην επιχείρησή μας να εμφανιστεί σε καλή θέση για το μέλλον», δήλωσε ο μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος της Genesis, Derar Islim.

Ο συνιδρυτής του Gemini Cameron Winklevoss απάντησε αρχικά στην είδηση ​​στο Twitter, γράφοντας ότι ο Silbert και η DCG «συνεχίζουν να αρνούνται να προσφέρουν στους πιστωτές μια δίκαιη συμφωνία».

«Ετοιμαζόμαστε να λάβουμε άμεσα νομικά μέτρα κατά του Barry, της DCG και άλλων», συνέχισε.

8/ We also believe that — in addition to owing creditors all of their money back — Genesis, DCG, and Barry owes them an explanation. Bankruptcy court provides a much-needed forum for that to happen. Sunlight is the best disinfectant.