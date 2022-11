Κασκάρι (Fed): Η όλη ιδέα των κρυπτονομισμάτων είναι μία «ανοησία»

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στη Μινεάπολη, Νιλ Κασκάρι δήλωσε σήμερα ότι η όλη ιδέα του κρυπτονομίσματος είναι μία «ανοησία», αφού η κατάρρευση του FTX αποκάλυψε τις αδυναμίες του κλάδου.

«Αυτή δεν είναι η περίπτωση μίας δόλιας εταιρείας σε έναν γενικά σοβαρό κλάδο», έγραψε ο Κασκάρι στο Twitter, σχολιάζοντας ένα άρθρο σχετικά με το πώς οι επενδυτές εξαπατήθηκαν από το FTX. «Ολόκληρη η έννοια του κρυπτονομίσματος είναι ανοησία. Δεν είναι χρήσιμο για πληρωμές. Χωρίς αντιστάθμιση πληθωρισμού. Καμία σπανιότητα. Καμία φορολογική αρχή. Απλώς ένα εργαλείο κερδοσκοπίας, θεωρία του μεγαλύτερου ανόητου».

This is interesting but 2 narrow. This isn't case of 1 fraudulent company in a serious industry. Entire notion of crypto is nonsense. Not useful 4 payments. No inflation hedge. No scarcity. No taxing authority. Just a tool of speculation & greater fools. https://t.co/9yweHwwgOL