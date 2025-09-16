Ισραήλ: Κατασχέθηκαν 1,5 εκατ. δολάρια από κρυπτονομίσματα που συνδέονται με το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διέταξε την κατάσχεση 187 πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που φέρονται να ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με το Techcrunch.

Σε έγγραφο που περιγράφει την εντολή κατάσχεσης, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBCTF) δήλωσε ότι είναι «πεπεισμένο ότι τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα ανήκουν στο IRGC και χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη σοβαρών τρομοκρατικών εγκλημάτων».

Το IRGC έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης blockchain Elliptic, τα πορτοφόλια αυτά έχουν λάβει συνολικά 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια σε stablecoin USDT της Tether με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, ο Τομ Ρόμπινσον, συνιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Elliptic, σημείωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν τα πορτοφόλια ανήκουν πράγματι στο IRGC και ότι επί του παρόντος περιέχουν μόνο 1,5 εκατομμύριο δολάρια, ένα μικρό μέρος των συνολικών κεφαλαίων που έχουν διακινηθεί μέσω αυτών.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τον τρόπο που διαπίστωσε τη σύνδεση των 187 πορτοφολιών με το IRGC. Η Elliptic επισημαίνει ότι ορισμένες διευθύνσεις μπορεί να ελέγχονται από υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων και να αποτελούν μέρος υποδομής που διευκολύνει συναλλαγές πολλών πελατών.

Ο Αμίρ Ρασίντι, διευθυντής ψηφιακών δικαιωμάτων και ασφάλειας στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Miaan Group, εκτίμησε ότι το Ισραήλ πιθανόν εντόπισε τα πορτοφόλια μέσω χακαρίσματος της υποδομής του Ιράν. Πρόσθεσε ότι φήμες υπήρχαν για χρήση κρυπτονομισμάτων από το IRGC για παράκαμψη κυρώσεων και ότι πολλές περιπτώσεις μπορεί να αφορούν τρίτους φορείς συνδεδεμένους με το IRGC.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ στοχεύει τα αποθέματα κρυπτονομισμάτων του Ιράν. Στις 18 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου δωδεκαήμερου Πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η ομάδα χάκερ Predatory Sparrow, που εκτιμάται ότι συνδέεται με την κυβέρνηση του Ισραήλ, χάκαρε το μεγαλύτερο ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Nobitex, αφαιρώντας περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια και «καίγοντάς» τα σε απρόσιτα πορτοφόλια, καταστρέφοντας ουσιαστικά τα ψηφιακά κεφάλαια.

Η Elliptic και η TRM Labs είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι η Nobitex χρησιμοποιήθηκε από το IRGC για τη διευκόλυνση οικονομικών δραστηριοτήτων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.