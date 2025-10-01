Η World Liberty Financial θα λανσάρει χρεωστικές κάρτες ήδη από φέτος

Η εταιρεία κρυπτονομισμάτων, που υποστηρίζεται από την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει την κυκλοφορία μιας χρεωστικής κάρτας «που θα γεφυρώνει τα κρυπτονομίσματα με τις καθημερινές δαπάνες», όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ζακ Γουίτκοφ σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Σίγουρα λανσάρουμε μια χρεωστική κάρτα που θα γεφυρώσει τα κρυπτονομίσματα με τις καθημερινές δαπάνες», είπε. «Θα ξεκινήσουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το επόμενο τρίμηνο και η κάρτα θα είναι διαθέσιμη είτε στο τέταρτο τρίμηνο του έτους είτε στο πρώτο τρίμηνο του 2026».

Ο Γουίτκοφ μιλούσε σε πάνελ στο συνέδριο κρυπτονομισμάτων TOKEN2049 στη Σιγκαπούρη, μαζί με τον συνιδρυτή της World Liberty, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η World Liberty Financial «εξετάζει ενεργά» και τη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε tokens, όπως ακίνητα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πρόσθεσε ο Γουίτκοφ. Τα tokens της εταιρείας, γνωστά ως $WLFI, κυκλοφόρησαν στις αρχές του μήνα.

«Τα εμπορεύματα είναι ένας πραγματικά ενδιαφέρων τομέας για εμάς - είτε πρόκειται για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ακόμη και προϊόντα όπως το βαμβάκι και η ξυλεία. Όλα αυτά θα έπρεπε, ειλικρινά, να διαπραγματεύονται σε αλυσίδα. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό», σημείωσε.

Η World Liberty, η οποία στοχεύει να προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χωρίς μεσάζοντες όπως οι τράπεζες, είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι θα λανσάρει το USD1, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το δολάριο. Το νόμισμα θα υποστηρίζεται από αμερικανικά ομόλογα, δολάρια και άλλα ισοδύναμα μετρητών.