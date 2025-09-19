Σε μία νέα bull market ελπίζουν οι απανταχού λάτρεις των crypto με φόντο τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής που άνοιξε την Τετάρτη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Όσο το χρήμα γίνεται φθηνότερο, τόσο αυξάνεται η διάθεση για ρίσκο και τόσο μεγαλώνει η φούσκα. Μία φούσκα που εκτιμάται ότι, στο καλό σενάριο, θα ξεπεράσει σύντομα το αστρονομικό επίπεδο των 5 τρισ. δολαρίων (από 4 τρισ. δολάρια σήμερα, εκ των οποίων τα 2,3 τρις είναι bitcoin), όπου θα ανέλθει δηλαδή η συνολική αξία των κρυπτονομισμάτων.

Για μία ακόμα φορά, βλέπουμε να σημειώνεται ένα πολύμηνο ράλι που αφενός έχει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και αφετέρου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την άνοδο των παγκόσμιων μετοχών. Το bitcoin που, ως το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα, παίζει και το ρόλο «σηματωρού» για την αγορά των crypto, βλέπει την τιμή του να ενισχύεται κατά 54% από το χαμηλό του Απριλίου. Αποδεικνύοντας έτσι ότι οι διακυμάνσεις του αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο.

Το πρώτο μεγάλο ερώτημα που εγείρεται είναι αν τα crypto θα συνεχίσουν να θεωρούνται τα πιο «ακραία» risky assets ή θα δουν στοιχεία του… DNA τους να αλλάζουν, όσο πληθαίνουν οι θεσμικοί επενδυτές που τα επιλέγουν. Μόνο που αν η μεταβλητότητα πάψει να αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό τους, είναι πολύ πιθανό να χάσουν και την ελκυστικότητα στους ερασιτέχνες επενδυτές.

Πάντως, οι πιο αισιόδοξοι πιστεύουν ότι η «αναγνώριση» των crypto ETFs από την SEC και η συνεχής εξέλιξη της απευθείας αποδοχής των crypto ως μέσο πληρωμών, υποδηλώνουν ότι η αγορά εισέρχεται σε μία νέα και πιο ώριμη φάση. Σημειώνεται ότι το bitcoin παραμένει σε εύρος διακύμανσης μεταξύ 100.000 δολαρίων και 124.000 δολαρίων στους τελευταίους τέσσερις μήνες. Η Κάθι Γουντ, για παράδειγμα, συνεχίζει να ποντάρει στα ψηφιακά assets, ενώ πλέον και το ethereum έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, ξεφεύγοντας από μακροχρόνιο τέλμα. Το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει ξεσπάσει ανοδικά με απόδοση 80% στο τελευταίο τρίμηνο οδεύοντας σε νέα υψηλά.

Ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα αφορά στο τι μπορεί να πάει στραβά στους επόμενους μήνες. Εδώ – και αν δεν λάβουμε υπόψη την πιθανότητα «μαύρων κύκνων» - η απάντηση είναι πιο εύκολη. Η παύση της νομισματικής χαλάρωσης όσο παραμένει ο Πάουελ στο τιμόνι της Fed θα μπορούσε να… ρίξει το επενδυτικό ηθικό. Σε δεύτερη φάση, η υπερβολικά δραστική μείωση των επιτοκίων από τον Μάιο, όταν θα αναλάβει ο νέος πρόεδρος, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στις αγορές, παρά το γεγονός ότι θα γίνει ακόμα πιο φθηνό το χρήμα.

Με το χρήμα να γίνεται φθηνότερο, μέσω των μειώσεων στα επιτόκια από την Fed, το επενδυτικό κλίμα θεωρητικά ευνοείται καθώς το κόστος δανεισμού υποχωρεί και οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα πιο «ασφαλή» assets, όπως π.χ. τα ομόλογα. Στη θεωρία, λοιπόν, τα crypto έχουν μπροστά τους μία ευκαιρία να γράψουν νέα υψηλά, ικανοποιώντας τη δίψα των επενδυτών για αδιανόητες αποδόσεις.

Η JPMorgan συμβουλεύει τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές σε κάθε σημαντική πτωτική κίνηση, ενώ οι ειδικοί των crypto πιστεύουν ότι θα εμφανιστούν μεγάλες ευκαιρίες μέσα στους επόμενους μήνες. Από τη μία είναι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και από την άλλη η δεδομένη πρόθεση του Τραμπ να χαλαρώσει τους ρυθμιστικούς κανόνες που διέπουν την αγορά των crypto.

Η ενίσχυση της ρευστότητας, η αποδυνάμωση του δολαρίου και η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, είναι επίσης λόγοι που δικαιολογημένα συμβάλλουν στη βελτίωση του outlook για τα crypto.

Όμως αν οι αγορές πιστέψουν ότι η Fed δεν εφαρμόζει την κατάλληλη νομισματική πολιτική για να φέρει εις πέρας την αποστολή της (σταθερότητα των τιμών και μείωση της ανεργίας) αλλά για να ικανοποιεί τις επιθυμίες του Τραμπ, το κλίμα μπορεί εύκολα να επιδεινωθεί. Είναι το σενάριο στο οποίο οι μειώσεις των επιτοκίων και η… στενή σχέση του Αμερικανού προέδρου με τα crypto, είναι παράγοντες που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Οι εν λόγω εξελίξεις σημειώνονται σε μία εποχή που όλα μοιάζουν να πηγαίνουν μόνο υψηλότερα και χωρίς να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι. Μία εποχή δηλαδή που έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον «χαρακτήρα» της αγοράς των crypto, αφού πολλά από τα ψηφιακά νομίσματα των οποίων η αξία εκτινάσσεται δεν έχουν πραγματική υποκείμενη αξία. Οι τιμές τους ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με βάση τη φήμη και τον ντόρο που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά συνέπεια, όταν οι αγορές διακατέχονται από ευφορία, όλα είναι καλά. Οι τιμές των crypto θα ανεβαίνουν και οι ερασιτέχνες επενδυτές θα ελπίζουν ότι θα γίνουν πλούσιοι, αντιμετωπίζοντας μάλιστα το trading σαν video game. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ξεσπάει μία κρίση, αφού η ακραία μεταβλητότητα μπορεί να οδηγήσει σε ακραία sell-off. Μόνο που στο συγκεκριμένο «παιχνίδι» δεν υπάρχουν επιπλέον ζωές και η ήττα αφορά σε πραγματικά χρήματα…