Η «αφύπνιση» των crypto και η κόντρα για τα 6,6 τρισ. δολάρια

Συμπληρώνεται μία εβδομάδα γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με την εμπλοκή όλων των χωρών της περιοχής, και λίγοι θα περίμεναν πριν τον πόλεμο ότι το bitcoin θα βρισκόταν στα πιο ευνοημένα assets, καταγράφοντας υψηλό ενός μήνα και κέρδη που αγγίζουν το 10%.

Ορισμένοι βιάζονται να κάνουν λόγο για αφύπνιση των crypto σε μία προσπάθεια να ανακτηθεί η χαμένη επενδυτική τους «αξιοπιστία, μετά από πολύμηνο λήθαργο».

Σχετίζεται, όμως, το μίνι ράλι με τον πόλεμο και την ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα ή αποτελεί απλώς μία ακόμα κερδοσκοπική κίνηση με φόντο τη δεδομένη πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό για την ανάπτυξη των crypto θεσμικό πλαίσιο (σε αντίθεση με τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να θέσει αυστηρούς κανόνες);

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα crypto βιώνουν, στην παρούσα φάση, τον δικό τους «πόλεμο» με τις αμερικανικές τράπεζες για το ποιος θα ελέγχει τις ψηφιακές καταθέσεις σε δολάρια. Οι τράπεζες διαδραματίζουν σε ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία κυρίαρχο ρόλο στην αμερικανική οικονομία και τώρα βλέπουν έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο, στην περίπτωση που τα stablecoins μπορούν να λειτουργούν ως εναλλακτικές καταθέσεις, προσφέροντας «απόδοση».

Μάλιστα, αξιωματούχοι των δύο μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών, της JPMorgan και της Bank of America, προειδοποιούν ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να χάσουν έως και 6,6 τρισ. δολάρια καταθέσεων, αν τα stablecoins προσφέρουν απόδοση.

Εύλογα, λοιπόν, οι αμερικανικές τράπεζες έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τις εταιρείες crypto για το κατά πόσο τα stablecoins μπορούν να προσφέρουν αποδόσεις, ένα χαρακτηριστικό που θα τους επιτρέπει να ανταγωνίζονται τις τραπεζικές καταθέσεις. Βρισκόμαστε, βλέπετε, σε μία περίοδο που οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ θα καταλήξουν στον βαθμό αυστηρότητας των τελικών κανόνων, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο τοπίο τόσο για τα εταιρείες crypto, όσο και για τις τράπεζες.

Να πούμε σε αυτό το σημείο πως το νομοσχέδιο Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) έγινε και νόμος των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2025, στην πρώτη επίσημη προσπάθεια Αμερικανού προέδρου να θεσμοθετήσει ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα stablecoins. Μία ψήφος εμπιστοσύνης από τον Τραμπ στο οικοσύστημα των crypto που ευθύνεται εν μέρει για το μεγάλο ράλι που οδήγησε το bitcoin πάνω από τα 126.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου.

Η ώθηση για τα crypto μέσα στην εβδομάδα προήλθε και από τη δήλωση του Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε τις τράπεζες ότι μπλοκάρουν τη νομοθεσία.

«Το Genius Act απειλείται και υπονομεύεται από τις τράπεζες και αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την περασμένη Τετάρτη. Πρόσθεσε δε, ότι οι τράπεζες πρέπει να καταλήξουν σε μία ικανοποιητική συμφωνία με τη βιομηχανία των crypto γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Γίνεται αντιληπτό ότι καθώς εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία και κυριαρχεί σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας του ανθρώπου, ένα ψηφιακό δολάριο (stablecoin) που μπορεί να μεταφερθεί στο blockchain, να λειτουργεί χωρίς τράπεζα και να δίνει απόδοση, αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή των παραδοσιακών τραπεζών.

Επιστρέφοντας στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το ερώτημα που κυριαρχεί σχετίζεται με το κατά πόσο τελικά το bitcoin είναι «ψηφιακός χρυσός». Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,7% αλλά το bitcoin σημειώνει κέρδη άνω του 9%. Την ίδια ώρα ο χρυσός χάνει περίπου 2,3%, το δολάριο κερδίζει 1,47%, το πετρέλαιο ενισχύεται κατά 18%.

Το bitcoin είδε την τιμή του να ενισχύεται από τις πρώτες ώρες του πολέμου και πολλοί έσπευσαν να προβλέψουν ένα ράλι που θα είχε την… ταμπέλα του ψηφιακού χρυσού, ωστόσο η μεταβλητότητα συνεχίζει να αποτελεί τη μόνιμη σταθερά για τον βασιλιά των crypto.

Οι επενδυτές θέλουν να ελπίζουν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα τελειώσουν σύντομα με τις πυραυλικές επιθέσεις και ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα υποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν δεν κλείσουν για πολλές εβδομάδες τα Στενά του Ορμούζ, η δραστηριότητα στα χρηματιστήρια θα επιστρέψει σχετικά γρήγορα σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς, μία εξέλιξη που ευνοεί τα risk assets, όπως είναι τα crypto.

Όσο οι αγορές θα προεξοφλούν ότι θα αποκατασταθεί σύντομα η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, τόσο θα βελτιώνονται οι προοπτικές του bitcoin και των υπόλοιπων crypto.

Η «αφύπνιση» των crypto, λοιπόν, δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα και σίγουρα όχι μόνο στο ότι οι επενδυτές ξαφνικά αντιμετωπίζουν το bitcoin ως ψηφιακό χρυσό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παίζει ρόλο και κυρίως οι προσδοκίες για γρήγορη αποκλιμάκωση της έντασης. Ρόλο επίσης παίζει η πολιτική στήριξη που προσφέρει ο Τραμπ στα crypto, έχοντας επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να κάνει τις ΗΠΑ παγκόσμιο κέντρο κρυπτονομισμάτων. Τέλος, στο ράλι συνέβαλε και η στήριξη του Τραμπ στη διαμάχη τους με τις παραδοσιακές τράπεζες.