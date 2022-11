Γιατί η κατάρρευση της FTX προκαλεί «αναταράξεις» στον κλάδο της δημόσιας υγείας

Αξιοποιώντας τον τεράστιο πλούτο που δημιούργησε το FTX, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε, ο Σαμ Μπάνκμαν Φράιντ διέθεσε τεράστια ποσά σε έργα για την πρόληψη της πανδημίας.

Σχεδόν εν μία νυκτί, άρχισε να προχωρά σε δωρεές εκπληκτικής κλίμακας. Σύμφωνα με έρευνα της Washington Post, ο ίδιος και το δίκτυό του διέθεσαν τουλάχιστον 70 εκατ. δολ. από τον Οκτώβριο του 2021 σε ερευνητικά έργα, δωρεές εκστρατειών και άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της βιοασφάλειας και στην πρόληψη πιθανής νέας πανδημίας.

Ωστόσο, η ξαφνική κατάρρευση της FTX, η οποία κήρυξε πτώχευση την περασμένη Παρασκευή, μετά από αναφορές ότι τα κεφάλαια των πελατών χρησιμοποιούνταν για τη στήριξη αδελφής εμπορικής εταιρείας, αναμένεται να συμπαρασύρει όλες τις δραστηριότητες του Φράιντ.

Αναταράξεις στον κόσμο της δημόσιας υγείας

Πολιτικοί στην Ουάσιγκτον που «αγκάλιαζαν» τις δωρεές του μόλις πριν από μια εβδομάδα, αποστασιοποιούνται τώρα, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο τις οικονομικές του δραστηριότητες.

Τα ωστικά κύματα από την ελεύθερη πτώση του FTX έχουν προκαλέσει αναταράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο της δημόσιας υγείας, καθώς πολλοί από τους «πρωταγωνιστές» στην αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν λάβει κεφάλαια από το ανταλλακτήριο ή αναζητούσαν δωρεές.

13) My goal—my one goal—is to do right by customers.



I’m contributing what I can to doing so. I’m meeting in-person with regulators and working with the teams to do what we can for customers.



And after that, investors. But first, customers.