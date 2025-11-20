Το ανελέητο σφυροκόπημα στα crypto συνεχίζεται, με το bitcoin να χάνει και το «οχυρό» των 90.000 δολαρίων (-12% μόνο την τελευταία εβδομάδα), μετά το ψυχολογικό όριο των 100.000 δολαρίων, ξυπνώντας μνήμες από άλλες εποχές. Είναι σημαντικό ότι το sell-off που σημειώνεται δεν οφείλεται σε ντόμινο σοβαρών αρνητικών εξελίξεων, όπως για παράδειγμα τα σκάνδαλα και οι χρεοκοπίες που έφεραν τον «χειμώνα στα crypto» το 2022.

Δικαιολογημένα, λοιπόν, υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις των αναλυτών για το… ρήγμα που ενδέχεται να προκληθεί στις παγκόσμιες αγορές, αφενός λόγω της επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος και της διάθεσης ανάληψης κινδύνου και αφετέρου εξαιτίας των τεράστιων ποσών που χάνονται.

Πρόκειται για μία ακόμα μεγάλη πτωτική κίνηση ή οποία θα οδηγήσει εν καιρώ σε νέα υψηλά ή λαμβάνει χώρα κάτι βαθύτερο;

Οι ειδικοί των crypto υποστηρίζουν ότι ενώ το trading στα crypto γίνεται με μεγάλη μόχλευση, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο συναγερμού για τα margin calls. Σύμφωνα με τους ίδιους, το sell-off στο bitcoin οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μεγαλοεπενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη και όχι στο ότι ενεργοποιούνται margin calls πωλητών. Η διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μία θεωρητικά πιο ελεγχόμενη πτώση αφού οι επενδυτές πουλάνε από το καθαρό κέρδος, ενώ στη δεύτερη υπάρχει πάντα το στοιχείο και ο κίνδυνος του πανικού και εντέλει του ντόμινο που μπορεί να οδηγήσει τις τιμές των crypto πολύ χαμηλότερα.

Διότι, όπως είναι γνωστό, το margin trading στα crypto μπορεί να επιτρέπει στους επενδυτές να δανείζονται επιπλέον κεφάλαια προκειμένου να αυξήσουν σημαντικά τα κέρδη τους, ωστόσο όταν η αγορά κινείται αντίθετα, έχει… το κακό να πολλαπλασιάζει τις απώλειες. Μάλιστα, ορισμένα από τα πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια προσφέρουν τη δυνατότητα να επενδύσει κάποιος 5 φορές τα χρήματά του, που συνεπάγεται ότι σε μία μεγάλη πτώση πολύ εύκολα μπορεί ο επενδυτής να χάσει το αρχικό του κεφάλαιο και όχι μόνο τα κέρδη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το sell-off που βιώνει τελευταία η αγορά τον crypto δεν είναι απλά μία πτωτική κίνηση. Όσο το Bitcoin κατέρρεε σε χαμηλό περίπου 7 μηνών, ο δείκτης Nasdaq έχασε μόνο 2%, υποδηλώνοντας ότι η πτώση των crypto ενδεχομένως να οφείλεται σε κάτι βαθύτερο από τη συνήθη συσχέτισή τους με τις τεχνολογικές μετοχές. Τώρα, μένει να φανεί αν όντως οδεύουμε σε νέο «crypto winter» και αυτό γιατί εκτός από τα sell-off, το bitcoin μας έχει συνηθίσει και σε εντυπωσιακά comeback.

Επίσης, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα φυσιολογικό sell-off από πλευράς αριθμών. Από την αγορά των ψηφιακών νομισμάτων έχουν εξαϋλωθεί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα πάνω από 800 δισ. δολάρια. Και επειδή μερικές φορές τα νούμερα μοιάζουν τόσο εξωπραγματικά, σε σημείο που χάνουν το νόημα οι λέξεις, μιλάμε για σχεδόν 4 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας.

Από τα 126.000 δολάρια και το υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά, το bitcoin χρειάστηκε μόλις 42 ημέρες για να υποχωρήσει κάτω από τα 90.000 δολάρια, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 30%. Στο ίδιο διάστημα, η συνολική αξία του βασιλιά των crypto «γκρεμίστηκε» από τα 2,3 τρισ. δολάρια στα 1,78 τρισ. δολάρια, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε από τα 3,92 τρισ. δολάρια στα 3,07 τρισ. δολάρια.

Η τελευταία φορά που η τιμή του bitcoin διαμορφωνόταν χαμηλότερα από τα 90.000 δολάρια ήταν στις 22 Απριλίου, όταν ανέκαμπτε από το χαμηλό των 74.500 δολαρίων που είχε σημειώσει στις αρχές Απριλίου που ανακοινώθηκε η καταιγίδα των δασμών.

Αν, ωστόσο, κάποιος πει ότι δεν είναι… υποψιασμένος για τις μεγάλες διακυμάνσεις του bitcoin και των υπόλοιπων crypto, θα ψεύδεται, αφού η μεταβλητότητα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό όλων των κρυπτονομισμάτων στα λίγα – σε σύγκριση με άλλα assets - χρόνια που μας απασχολούν.

Επίσης, είναι εύλογο να εκφράζονται ανησυχίες ότι έρχεται νέος «χειμώνας» για τα crypto, ήτοι μία περίοδος παρατεταμένης πτώσης και γενικότερης απαισιοδοξίας, από τη στιγμή που το bitcoin απώλεσε όλα τα κέρδη του 2025 και έχει εισέλθει ήδη σε bear market. Στις αρχές Νοεμβρίου, μάλιστα, τα spot bitcoin ETFs, τα επενδυτικά εργαλεία που εισήγαγαν το bitcoin στον κόσμο των θεσμικών επενδυτών, υπέστησαν το δεύτερο μεγαλύτερο σερί εκροών κεφαλαίων στα χρονικά, ύψους 2 δισ. δολαρίων μέσα σε μία εβδομάδα.

Έχουμε αφιερώσει πολλές γραμμές στο πόσο γρήγορα χάνονται ολόκληρες περιουσίες από την πτώση των crypto. Έχουμε αναφέρει τόσες πολλές φορές ότι χάνονται τεράστια ποσά εν ριπή οφθαλμού, όμως και πάλι τα crypto σαγηνεύουν τους νεότερους κυρίως επενδυτές λόγω ακριβώς της μεταβλητότητας. Διότι οι μεγάλες διακυμάνσεις σημαίνουν και μεγάλα και γρήγορα κέρδη όταν οι αγορές κινούνται ευνοϊκά. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν οι αγορές κινούνται αντίθετα…

Ρόλο πρωταγωνιστή σε κάθε μεγάλη πτωτική κίνηση παίζουν τα memecoins. Μία τάση που ξεκίνησε ως αστείο από το Dogecoin και εξελίχθηκε σε ένα φαινόμενο όπου οι ερασιτέχνες επενδυτές προσπαθούν να ανεβάσουν τις τιμές των πιο απίθανων crypto, με σκοπό τι άλλο, το γρήγορο κέρδος. Προωθώντας συγκεκριμένα meme coins μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίζοντας τις τεράστιες αποδόσεις έως και πάνω από 1.000% - και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα - οι επιτήδειοι ψάρευαν στην ουσία μικροεπενδυτές για να πουλήσουν στη συνέχεια. Οι ίδιοι θησαύριζαν και οι περισσότεροι μικροεπενδυτές έχαναν τα πάντα.

Πολλά meme coins που λίγο έλειψαν να γίνουν επενδυτική τάση και στην αρχή χαρακτηρίστηκαν «φαινόμενο», σήμερα σχεδόν δεν υπάρχουν. Το Pepe για παράδειγμα έχει χάσει το 83% της αξίας του από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε τον Δεκέμβριο του 2024. Από το υψηλό των 0,00002803 δολαρίων, η τιμή του meme coin σήμερα διαμορφώνεται στα 0,00000477 δολάρια. Το πολυδιαφημισμένο Shiba Inu – μόνο και μόνο γιατί είναι meme coin του meme coin Doge – έχει χάσει το 90% της αξίας του από το ιστορικό υψηλό.

Ο τζόγος βλέπετε έχει μόνο αρνητικά και όταν μία ολόκληρη αγορά αντιμετωπίζεται ως ψηφιακό καζίνο είναι λογικό να σημειώνονται «επεισόδια» με χαμένες περιουσίες και τρομακτικές απώλειες…