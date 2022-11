To FTX διερευνά«μη εξουσιoδοτημένες συναλλαγές»

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX που κήρυξε πτώχευση, έκανε γνωστό το Σάββατο ότι έχει διαπιστώσει «μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές», με τους αναλυτές να λένε ότι περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων είχαν αποσυρθεί από την πλατφόρμα.

Η εταιρεία ανάλυσης Blockchain Elliptic υποστηρίζει ότι αξίας περίπου 473 εκ. δολαρίων cryptoassets, «μεταφέρθηκαν από τα FTX wallets υπό ύποπτες συνθήκες νωρίς σήμερα το πρωί», αλλά δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι τα tokens είχαν κλαπεί.

Following the Chapter 11 bankruptcy filings - FTX US and FTX [dot] com initiated precautionary steps to move all digital assets to cold storage. Process was expedited this evening - to mitigate damage upon observing unauthorized transactions.

Ο γενικός σύμβουλος του FTX Ράιν Μίλερ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter το Σάββατο ότι η εταιρεία είχε «επισπεύσει» τη διαδικασία μεταφοράς όλων των ψηφιακών assets σε ψυχρές αποθήκες (cold storage) «για να μετριάσει τη ζημιά κατά την παρατήρηση μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών».

Investigating abnormalities with wallet movements related to consolidation of ftx balances across exchanges - unclear facts as other movements not clear. Will share more info as soon as we have it. @FTX_Official