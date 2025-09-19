Eurogroup: Προς αναζήτηση συμφωνίας για ένα ψηφιακό ευρώ «ανεξάρτητο» από Visa και Mastercard

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξουν να καταλήξουν την Παρασκευή σε κοινή θέση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός ψηφιακού ευρώ που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση στα κυρίαρχα σήμερα συστήματα Visa και Mastercard των ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ισοδύναμου του ευρώ, που χρησιμοποιείται σήμερα σε 20 ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζονται εδώ και έξι χρόνια, αλλά η συζήτηση εντάθηκε φέτος, καθώς η ΕΕ επιθυμεί πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, τα οικονομικά και η άμυνα.

«Πρέπει να προχωρήσουμε με το δικό μας ψηφιακό σύστημα πληρωμών για να μειώσουμε την εξάρτηση από άλλους παρόχους», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο στους δημοσιογράφους κατά την είσοδό του στις συνομιλίες των υπουργών στην Κοπεγχάγη.

«Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας βασικός τομέας προόδου στον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε γρήγορα πρόοδο. Και αυτό είναι μέρος της επείγουσας ανάγκης που έχουμε διαπιστώσει στα υπουργεία, στο πολιτικό περιβάλλον, και αυτό καθοδηγεί επίσης την ατζέντα», είπε.

Καθυστερήσεις στη νομοθεσία

Αν και φαίνεται να υπάρχει ευρεία υποστήριξη για το ψηφιακό ευρώ σε πολιτικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ψηφίσει την απαραίτητη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες λεπτομέρειες χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία.

Ωστόσο, η ΕΚΤ ελπίζει ότι όλη η νομοθεσία θα έχει τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, ώστε το έργο να προχωρήσει.

Ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τόνισε επίσης την ανάγκη της Ευρώπης να διαθέτει ένα ανεξάρτητο σύστημα πληρωμών για τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις μεταφέρονται στο διαδίκτυο.«Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ώστε να μην χρειάζεται να βασιζόμαστε σε ξένα συστήματα πληρωμών, αλλά να διαθέτουμε ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών», δήλωσε την Παρασκευή.

Η ΕΚΤ έχει παρουσιάσει σχέδια για ένα ψηφιακό νόμισμα – ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι που εγγυάται η κεντρική τράπεζα – εν μέρει ως ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής που δεν βασίζεται σε κυρίαρχους αμερικανικούς παρόχους όπως η Visa η Mastercard ή η PayPal.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ διαθέτουν τα δικά τους εθνικά συστήματα ψηφιακών πληρωμών, αλλά κανένα από αυτά δεν είναι αποδεκτό σε ολόκληρη την 27μελή ένωση.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία για το ψηφιακό ευρώ τον Ιούνιο του 2023, από τότε δεν έχουν συμβεί πολλά. Ορισμένοι νομοθέτες και τραπεζίτες ανησυχούν ότι το ψηφιακό ευρώ θα στερήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες από τον τραπεζικό τομέα και θα δημιουργήσει κινδύνους σταθερότητας, όπως ψηφιακές αναλήψεις από τις τράπεζες.

Μόλις το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νομοθεσία, η ΕΚΤ θα χρειαστεί περίπου δυόμισι με τρία χρόνια για να ξεκινήσει πραγματικά το ψηφιακό ευρώ.

«Η ΕΚΤ μπορεί να παρέχει τη βασική αρχιτεκτονική πάνω στην οποία ο ιδιωτικός τομέας μπορεί στη συνέχεια να χτίσει τις απαραίτητες λύσεις», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

«Το θεωρούμε σημαντικό έργο, τόσο από την άποψη των τεχνολογικών εξελίξεων, όσο και από την άποψη της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ», πρόσθεσε.