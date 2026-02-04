«Βουτιά» για το bitcoin, φτάνοντας σε χαμηλό 15 μηνών

Ισχυρές απώλειες εμφανίζει για την Τετάρτη το bitcoin, με το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου να υποχωρεί σε επίπεδα που είχε να καταγράψει από την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024.

Μετά από τις 19:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το bitcoin έχανε 4,39% στα 73.158 δολάρια. Πρόσκαιρα υποχώρησε μέχρι τα 73.004 δολάρια, επίπεδα που είχε να καταγράψει από τον Νοέμβριο του 2024.

Η κίνηση του bitcoin και των άλλων κρυπτονομισμάτων έρχονται στον απόηχο των ισχυρών αναταράξεων που έχουν καταγραφεί στις διεθνείς αγορές από την περασμένη εβδομάδα, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετοχές και τα εμπορεύματα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επιλογή του Τραμπ για τον νέο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς και το τι μπορεί να σημαίνει η εκλογή στην ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου για τα κρυπτονομίσματα.