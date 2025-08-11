Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζεται η επιθετική άνοδος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο με τους αγοραστές να δείχνουν ακούραστοι και τις μετοχές να μην έχουν διάθεση για διόρθωση.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, γράφοντας ένα ακόμη ρεκόρ 15,5 ετών. Τους παλιούς πρωταγωνιστές πλαισιώνουν και νέοι και οι επενδυτές κυνηγούν τις μετοχές που έχουν μείνει πίσω, φέρνοντας το γενικό δείκτη πάνω από τις 2.100 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών, αν και Αύγουστος σε πολύ καλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,74% σήμερα και έκλεισε στις 2.106,24 μονάδες και στις έξι τελευταίες συνεδριάσεις έχει κερδίσει περίπου 150 μονάδες! Ο τζίρος και σήμερα υψηλός και ξεπέρασε τα 224 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή άνοδο που εκπλήσσει θετικά όλη την επενδυτική κοινότητα.

Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει θετική και την ενισχύει η προσδοκία τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω της επικείμενης συνάντησης Putin-Trump.

Πέραν της είδησης αυτής, στο εσωτερικό η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι φτωχή σε ειδησεογραφία, ενώ θα είναι εβδομάδα 4 συνεδριάσεων. Ίσως η μοναδική είδηση σήμερα ήταν η ανακοίνωση συμφωνίας πώλησης φωτοβολταϊκών σταθμών από την Quest (+1,98%) έναντι 36 εκατ. ευρώ. Κάποια αναλυτές λόγω και της συμφωνίας πώλησης της ACS περιμένουν στο μέλλον μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου από την εταιρεία.

Στη σημερινή συνεδρίαση την παράσταση έκλεψε και πάλι η Metlen (55,15 ευρώ +7,19%) γράφοντας ένα ακόμα ιστορικό υψηλό, ενώ σήμερα ξεκίνησαν και τα προθεσμιακά συμβόλαια επί της μετοχής.

Η Aegean έγραψε επίσης νέο ιστορικό υψηλό στα 14,30 ευρώ με άνοδο 8,01%, σπάζοντας μία διετή συσσώρευση.

Οι τράπεζες με την Alpha Bank (+2,11%) και την Πειραιώς (+2%) συνέχισαν υψηλότερα, ενώ δεν έλειψαν και οι κινήσεις στα μικρομεσαία. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε 1,14%. Να σημειωθεί πως από τις 25 μετοχές του FTSE 25 όλες έκλεισαν με άνοδο πλην των ΕΥΔΑΠ, Κύπρου και Optima, οι οποίες έκλεισαν αμετάβλητες.

Η HelleniQ Energy επίσης ξεχώρισε από την υψηλή κεφαλαιοποίηση και έγραψε και αυτή με τη σειρά υψηλό ποσοστό ημερήσιας ανόδου 4,14%. Ξεχώρισαν επίσης Viohalco (+3,37%), Cenergy (+3,20%), Motor Oil (+2,30%)

Αγοραστές ήταν οι εγχώριοι επενδυτές τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (Axianumbers) με καθαρές εισροές 34,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ξένοι επενδυτές ήταν πωλητές με το αντίστοιχο ποσό. Εταιρείες επενδύσεων και αμοιβαία κεφάλαια έκαναν σημαντικές τοποθετήσεις, ενώ οι εγχώριοι ιδιώτες επενδυτές ήταν πωλητές.

Εκτός υψηλής κεφαλαιοποίησης, συνεχίστηκαν οι τοποθετήσεις στα μικρομεσαία, με τη διάχυση να δείχνει πως συνεχίζεται.

Η Doppler είχε άνοδο 9,71%, οι Αττικές Εκδόσεις 5,56%, η Cairo 5,37%, η ΣΙΔΜΑ 5,16%, η Κορδέλλου 4,81% και η Άβαξ 4,78%. Στον αντίποδα υποχώρησε 6,29% η Τρία Άλφα, 1,38% η Αλουμύλ και 1,35% η BriQ που είχε βρεθεί σε ιστορικά υψηλά.