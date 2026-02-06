Wall Street: Κλείσιμο της εβδομάδας με άνοδο και επιστροφή στις τεχνολογικές μετοχές

Άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή, τοποθετώντας την αγορά σε τροχιά θετικού κλεισίματος.

Η αλλαγή αυτή παρατηρείται σε μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις τεχνολογικές μετοχές ύστερα από αρκετές ημέρες όπου και αξιολογούσαν την απειλή που θέτει η Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βιομηχανία λογισμικού.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύεται πάνω από 800 μονάδες, στις 49.783,80, παρουσιάζοντας άνοδο 1,79%. Λαμβάνει, δεν ώθηση, κυρίως, από κέρδη σε βιομηχανικές μετοχές όπως η Caterpillar αλλά και χρηματοοικονομικές μετοχές όπως η Goldman Sachs.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 παρουσιάζει άνοδο 1,36%, στις 6.891,41 1,4%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κινείται, επίση, ανοδικά κατά 1,43%, στις 22.865,778 μονάδες.

Ο S&P 500 επιστρέφει σε θετικό έδαφος για το 2026, ωστόσο ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς εξακολουθεί να κατευθύνεται προς αρνητική εβδομάδα, όπως και ο τεχνολογικός Nasdaq. Οι δύο δείκτες έχουν υποχωρήσει σχεδόν 1% και πάνω από 2% αντίστοιχα σε εβδομαδιαία βάση, ενώ, αντίθετα, ο Dow Jones βρίσκεται περίπου 2% υψηλότερα από την αρχή της εβδομάδας.

Η ανάκαμψη στον κλάδο των τεχνολογικών μετοχών στήριξε τη συνολική αγορά. Η Nvidia σημειώνει άνοδο 6%, ενώ η Microsoft κινείται υψηλότερα κατά σχεδόν 1%. Αυτό έρχεται μετά το γεγονός ότι και οι δύο εταιρείες κατέγραψαν πτώσεις κοντά σε διψήφια ποσοστά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Amazon αποτέλεσε την εξαίρεση, καθώς η μετοχή της υποχωρεί κατά 8% αφού ο «κολοσσός» του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ενημέρωσε τους επενδυτές να αναμένουν κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 200 δισ. δολαρίων φέτος.

Από πλευράς κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin ανέκτησε μέρος των απωλειών του την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 9% και επιστρέφοντας πάνω από τα 69.000 δολάρια, αφού είχε υποχωρήσει πρόσκαιρα κάτω από τα 61.000 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, το κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες 17% για την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, το αμοιβαίο κεφάλαιο του κλάδου της τεχνολογίας ανέκαμψε κατά 1%, ωστόσο η πτώση 10% μέσα στην εβδομάδα το φέρνει σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία υποχώρησή του από το 2008.

«Η επανεκτίμηση του επενδυτικού κλίματος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν φαίνεται να μεταβάλλει ουσιαστικά τη θετική άποψη για τα θεμελιώδη μεγέθη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο του κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Barclays, Venu Krishna. «Οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ελκυστικές και συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι τα προφίλ κερδοφορίας τους είναι ανθεκτικά, ακόμη κι αν η αγορά, έστω και προσωρινά απομακρύνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη».