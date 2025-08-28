Τριήμερο τραπεζικών πιέσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε αρνητικό κλίμα συνέχισε το ελληνικό Χρηματιστήριο, παρά το ήπια ανοδικό ξεκίνημα και την αρχική διάθεση να αντιστρέψει τις απώλειες των προηγούμενων ημερών.

Ο τραπεζικός κλάδος παρέμεινε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, με τον κλαδικό δείκτη των τραπεζών να χρεώνεται την τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και αθροιστικές απώλειες 5,3% και με τους χρηματιστές να επισημαίνουν πως «ευλόγως η επιφυλακτικότητα στους αγοραστές είναι αυξημένη, ενώ θεωρείται συνετή η στρατηγική κατοχύρωσης μέρους των σημαντικών κερδών που έχουν προηγηθεί».

Ουσιαστικά, μετά ένα διερευνητικό ξεκίνημα η αγορά, με την συμπλήρωση της πρώτης ώρας συναλλαγών βρέθηκε υπό αυξανόμενη πίεση, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι «η επιθετική ανοδική τάση της αγοράς έχει χαθεί, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και μένει να φανεί αν θα μπει σε δοκιμασία το τεχνικό και ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ΓΔΧΑ.

Από εκεί και πέρα και η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει ότι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του συνολικού κλίματος στο Χ.Α. παραμένει η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, ενώ η σημερινή αρνητική έκπληξη ήταν η διάχυση των ρευστοποιήσεων σε όλο το ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης και όχι μόνο.

Η εγχώρια αγορά έχει κάνει μεγάλη κίνηση και δικαιολογεί την διόρθωση καθώς τα κέρδη είναι σημαντικά. Όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την σημαντική υπεραπόδοση σε απώλειες που συνεχίζει να καταγράφει το Χ.Α., έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και αυτό θέτει σε εγρήγορση τους ενεργούς traders, που κινούνται με πιο γρήγορα «αντανακλαστικά».

Τεχνικά, οι 2.060 – 2.050 μονάδες ήταν η κοντινότερη στήριξη για τον γενικό δείκτη και η απώλειά της μπορεί να δώσει κίνηση προς τις 2.000 μονάδες.

Να σημειωθεί η αντίδραση της αγοράς από τα χαμηλά ημέρας. Ίσως αυτό έχει ενδιαφέρον αν συνεχιστεί στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι απομένει μόλις μία συνεδρίαση για την ολοκλήρωση του μήνα και του χρηματιστηριακού οκταμήνου.

Από την άλλη, η Citi προειδοποιεί ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο τους επόμενους μήνες, με επιπτώσεις που θα διαχέονται από τα ομόλογα, έως τις μετοχές και το ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 2.076,7 (+0,34%) και 2.024,17 μονάδων (-2,20%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.043,27 μονάδες (-1,28%), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 221 εκατ., από τα οποία τα 8,6 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, με θετική μεταβολή μόνο οι BOCHGR (+0,78%), HelleniQ Enrgy (+0,17%), ΟΠΑΠ (+0,31%). Αμετάβλητος ο τίτλος της Εθνικής.

Οι μεγαλύτερες απώλειες για Alpha Bank (-3,51%), Aegean Airlines (-2,43%) και ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,01%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, πέτυχαν να διακριθούν, μεταξύ άλλων, ΛΕΒΚ (+6,06%), Μουζάκης (+5,56%), Space Hellas (+5,41%), Βιοκαρπέτ (+2,93%).