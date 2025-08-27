Τι τρομάζει τους ταύρους του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Για άλλη μία φορά, τα νέα από την πόλη του φωτός αναστάτωσαν τις αγορές μετοχών και ομολόγων. Η προβληματική κατάσταση που επικρατεί από τον Ιούνιο του 2024 όταν, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ο πρόεδρος Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, εξακολουθεί να βαρύνει το κλίμα και να προκαλεί περιοδικά φόβους για ένταση της αστάθειας με πιθανές αρνητικές συνέπειες στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Η τελευταία αφορμή δόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ξάφνιασε τους πάντες ανακοινώνοντας πως την 8η Σεπτεμβρίου θα ζητήσει από την Εθνοσυνέλευση να του παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης εγκρίνοντας ταυτόχρονα το σχέδιό του για την μείωση του δανεισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων έδειξαν πως υπάρχει σημαντική πιθανότητα πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, η οποία ούτως ή άλλως είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως η απόφασή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών αλλά επισήμανε πως η κατάσταση θα ήταν το ίδιο επικίνδυνη αν δεν έκανε απολύτως τίποτα, εννοώντας πως τα πράγματα σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού δημοσίου χρέους της χώρας είναι ήδη πολύ δύσκολα.

Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε περισσότερο με τα πολιτικά προβλήματα της Γαλλίας, τα οποία θα βρούμε μπροστά μας και πάλι πολύ σύντομα. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε το γεγονός πως αναστάτωσαν τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών και ομολόγων, μαζί και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αυτό που απασχολεί τους επενδυτές στις ευρωπαϊκές αγορές είναι οι συνέπειες που θα έχει ένας πιθανός δημοσιονομικός εκτροχιασμός της Γαλλίας, ένα ενδεχόμενο που δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί αν η χώρα δεν διαθέτει κυβέρνηση.

Έτσι, οι αγορές οδήγησαν σε άνοδο τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων και σε διεύρυνσή του spread τους απέναντι στα αντίστοιχα γερμανικά και σε αξιόλογη πτώση τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Το γαλλικό χρηματιστήριο ξεκίνησε με πτώση κοντά στο 2% ενώ το γερμανικό σημείωνε απώλειες μικρότερες του 1%.

Το κλίμα ήταν επιβαρυμένο και από τα πρωινά νέα από τις ΗΠΑ σχετικά με την «απόλυση» της Lisa Cook από το διοικητικό συμβούλιο της Fed αλλά και από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω των προβληματισμών για την δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης Στάρμερ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν ξαφνιαστήκαμε από το αρνητικό ξεκίνημα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Μέσα στο πρώτο ημίωρο, ο Γενικός Δείκτης απώλεσε περίπου 1,35% και στη συνέχεια έφθασε να χάνει μέχρι και 2,40% περίπου.

Καθώς εξελισσόταν η συνεδρίαση έγινε φανερό πως κάποιοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών θεώρησαν πως οι ανησυχίες σχετικά με την Γαλλία ήταν μία καλή αφορμή για να προχωρήσουν σε πωλήσεις μετοχών που έχουν σημειώσει μεγάλα κέρδη τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε σχετικά ικανοποιητικά το γεγονός πως η πτώση του Γενικού Δείκτη στην Αθήνα ήταν από ένα σημείο και μετά μεγαλύτερη από αυτήν του δείκτη CAC 40 στο Παρίσι, ο οποίος τελικά έχασε 1,70%.

Οι πιέσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στον τραπεζικό κλάδο και κυρίως στις τέσσερις μεγάλες συστημικές που έχουν δώσει εξαιρετικές αποδόσεις στους μετόχους τους. Η μετοχή της Alpha Bank, η οποία έχει σημειώσει με διαφορά την μεγαλύτερη άνοδο από τις 4 μέσα στο 2025 και είχε ανεβεί στην προχθεσινή συνεδρίαση κατά 6,21%, έχασε χθες 6,32%.

Σημαντική ήταν η πτώση και της Εθνικής Τράπεζας, η οποία απώλεσε 2,91%, ενώ η Eurobank έχασε 1,99% και η Πειραιώς 0,79%. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση έλαβε χώρα το rebalancing των δεικτών MSCI, κατά το οποίο οι παθητικοί διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και ETF κάνουν υποχρεωτικές προσαρμογές στα χαρτοφυλάκιά τους ανάλογα με τις αλλαγές που έχουν γίνει στην παγκόσμια σύνθεση αυτών των δεικτών.

Αυτό εξηγεί και την πολύ μεγάλη χρηματική αξία των συναλλαγών, η οποία ξεπέρασε ελαφρά τα 457 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πιθανότατα έπαιξε και ρόλο στην διαμόρφωση των τελικών τιμών. Μιλώντας για τράπεζες, μεγάλη εντύπωση έκανε η αξιόλογη άνοδος της μετοχής της Credia Bank, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,52% πετυχαίνοντας με διαφορά την καλύτερη απόδοση από όλες τις τράπεζες μέσα σε αρνητικό κλίμα και έχοντας ήδη σημειώσει σημαντικότατη άνοδο μέσα στο καλοκαίρι.

Σημαντικές ήταν και οι πιέσεις στην μετοχή της Coca Cola Hellenic, η οποία έχασε 2,78% και επηρέασε αρνητικά τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος έκλεισε τελικά με πτώση 1,87%, καλύτερα από το -2,44% που ήταν η χαμηλότερη σημερινή τιμή του αλλά αναμφίβολα πτωτικά.

Πέρα από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος εδώ και καιρό δίνει τον τόνο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι πιέσεις ήταν εμφανείς σε όλη την αγορά, με μόλις 20 μετοχές να σημειώνουν άνοδο, 30 να παραμένουν αμετάβλητες και 103 να σημειώνουν απώλειες.

Μόλις 3 μετοχές του δείκτη FTSE/Athex Large Cap έκλεισαν σε θετικό έδαφος, η τράπεζα Optima, η Αεροπορία Αιγαίου και η ΕΥΔΑΠ, ενώ οι «βαριές» μετοχές που συνήθως αντέχουν σε τέτοιου τύπου πιέσεις, δηλαδή κυρίως αυτές του ΟΠΑΠ και του ΟΤΕ, έχασαν τα ελαφρά τους κέρδη πάνω στις τελικές δημοπρασίες, πέφτοντας μάλλον θύματα του rebalancing και χάνοντας και οι δύο κοντά στο 0,80%.

Στον κλάδο των κατασκευών, ο οποίος προσελκύει όλο και περισσότερους επενδυτές, οι πιέσεις δεν ήταν τόσο σημαντικές, με την μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ να χάνει 1,62%, αυτή της Avax 1,53% και αυτή του ομίλου Aktor να αποδεικνύεται η πιο ανθεκτική, με πτώση 0,66%.

Χωρίς αμφιβολία, η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν καθαρά πτωτική. Μάλιστα, αν δεν κάνουμε λάθος, η πτώση του Γενικού Δείκτη κατά 1,87% είναι η μεγαλύτερη από τις αρχές Απριλίου, στα απόνερα της αναταραχής που είχαν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς. Ο συνδυασμός των μεγάλων πρόσφατων κερδών για μεγάλο αριθμό μετοχών με τις «εισαγόμενες» πιέσεις και την επίδραση των συναλλαγών που είχαν σχέση με το rebalancing μας κάνει να αντιμετωπίζουμε την χθεσινή πτώση με σχετική ψυχραιμία, καθώς δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε πως η αγορά μας θα ανεβαίνει κάθε μέρα.

Τις επόμενες ημέρες όμως θα πρέπει να παρατηρήσουμε με προσοχή την συμπεριφορά των μετοχών. Σημάδια περαιτέρω αδυναμίας, ειδικά αν οι διεθνείς αγορές κινούνται θετικά, είναι πιθανόν να αποτελούν ενδείξεις έναρξης μίας πιο ουσιαστικής διορθωτικής κίνησης, στα πλαίσια ίσως του «χωνέματος» της μεγάλης ανόδου των τιμών τους τελευταίους μήνες.

Όχι πως κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό αλλά είναι σίγουρο πως δεν θα αρέσει και πολύ σε αρκετούς επενδυτές, ειδικά σε όσους έχουν κάνει πρόσφατες αγορές σε ανεβασμένες μετοχές. Ας είμαστε λοιπόν σε εγρήγορση τις επόμενες μέρες για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα μηνύματα που θα μας στείλει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.