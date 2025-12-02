Στην πόρτα της εξόδου από το ΧΑ και η Ακρίτας

Την πόρτα της εξόδου από το χρηματιστήριο επιλέγει και η Ακρίτας μετά τους Μύλους Κεπενού και το Κτήμα Λαζαρίδη, καθώς δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον κανονισμό του ΧΑ περί επαρκούς διασποράς της μετοχής της.



Ήδη, από τις 3 Οκτωβρίου η μετοχή της τέθηκε υπό επιτήρηση αφού δεν προσέλαβε market makers για να ενισχύσει τις συναλλαγές της μετοχής.

Έτσι, η δημόσια πρόταση που ανακοινώθηκε ήταν μια αναμενόμενη κίνηση αφού οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων ξύλου με έδρα τον Έβρο αποφάσισαν να δράσουν συντονισμένα και να υποβάλουν δημόσια πρόταση με στόχο να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών και να διαγράψουν τον τίτλο από το Χρηματιστήριο.

Οι βασικοί μέτοχοι με επικεφαλής τη διευθύνουσα σύμβουλο κ. Λουκία Σαράντη κατέχουν συνολικά 24.464.104 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 90,27% των δικαιωμάτων ψήφων της εταιρείας. Η Δημόσια Πρόταση που έγινε από την εταιρεία Κύκλος Συμμετοχών αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών τις οποίες δεν κατέχουν έως τώρα οι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή 2.636.810 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,73% των δικαιωμάτων ψήφου της Ακρίτας.

Η Ακρίτας διαθέτει και 6.293.000 προνομιούχες μετοχές σειράς Α, ονομαστικής αξίας 0,65 εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και είναι μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Οι εν λόγω προνομιούχες μετοχές, κυριότητας της Λουκίας Σαράντη δεν πρόκειται να μετατραπούν σε κοινές έως και τη διαγραφή της εταιρείας από το Χ.Α.

Προσφέρει τίμημα 1,08 ευρώ ανά μετοχή

Ο προτείνων (Κύκλος Συμμετοχών) προσφέρει τίμημα 1,08 ευρώ ανά μετοχή ώστε να του παραδώσουν και οι υπόλοιποι μέτοχοι τις μετοχές τους. Η μέση χρηματιστηριακή τιμή σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών των μετοχών κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της δημόσιας πρότασης, ήτοι την 01.12.2025, ανέρχεται σε 1,074 ανά μετοχή. Ο προτείνων ανέθεσε και στην Eurocorp να κάνει αποτίμηση της αξίας της εταιρείας με την Εurocorp να αναφέρει στην έκθεσή της ότι η αποτίμηση είναι 0,70 ευρώ ανά μετοχή.

Με δεδομένο ότι κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Ακρίτας, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση και των υπόλοιπων μετοχών των μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια Πρόταση.

Θα ακολουθήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να αποφασίσει και τυπικά τη διαγραφή της μετοχής από το ΧΑ.

H Aκρίτας το 2024 είχε τζίρο 38,3 εκατ. ευρώ από 40,6 εκατ. ευρώ το 2023 και κέρδη ebitda 4,4 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 3%. Από το 2023 η εταιρεία είχε προχωρήσει συμφωνία αναχρηματοδότησης και απομείωσης του τραπεζικού δανεισμού της. Οι μετοχές της Ακρίτας διαπραγματεύονται από το 2000 στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.