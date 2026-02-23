Στ. Μπουζνά (Euronext): Οι εξαγορές αυξάνουν τα κόστη αλλά φέρνουν και καλύτερα περιθώρια κερδών ebitda

Ο διευθύνων σύμβουλος του Εuronext Στεφάν Μπουζνά μίλησε στο Bloomberg με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025 για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα χρηματιστηρίων στην Ευρώπη και υπεραμύνθηκε των εξαγορών και της αύξησης του κόστους που προκύπτει από αυτή τη στρατηγική.

«Η εταιρεία κατέγραψε για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφια αύξηση στον κύκλο εργασιών. Η περσινή επίδοση ήταν ξανά διψήφια αύξηση στον κύκλο εργασιών, στο EBITDA και στα κέρδη ανά μετοχή (EPS). Άρα, όσα επενδύουμε και ό,τι αυξάνει τη βάση κόστους για την επόμενη χρονιά σχετίζεται απλώς με το ότι: α) αποκτήσαμε τον έλεγχο της τεχνολογικής εταιρείας Admincontrol από τη Νορβηγία πέρσι και β) αποκτήσαμε την ATHEX στην Ελλάδα και αναπτυσσόμαστε για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα οργανικής ανάπτυξης.

H στρατηγική αυτή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της εταιρείας. Βρίσκεται στο επίκεντρο η επέκταση της βάσης κόστους, αλλά μην ξεχνάτε ότι με αυτή τη διευρυμένη βάση κόστους παραδίδουμε περιθώριο EBITDA άνω του 62%. Άρα, θεωρώ ότι η αύξηση της βάσης κόστους, εφόσον επιτυγχάνεις διψήφια αύξηση στον κύκλο εργασιών και στο EBITDA και παραδίδεις περιθώριο EBITDA 62%, είναι ένας καλός τρόπος επένδυσης», υποστήριξε ο CEO του Euronext.

Έντονος ανταγωνισμός από ΗΠΑ για νέες εισαγωγές

Ο κ. Μπουζνά ρωτήθηκε και για την άρνηση εταιρειών να εισαχθούν σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αν εντοπίζει κάπου σφάλματα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουζνά, οι εταιρείες κάνουν τις επιλογές τους όπως θέλουν. Νομίζω ότι είναι μια αντίληψη με βάση το Λονδίνο. Εγώ μιλάω με Ευρωπαίους CEOs και ιδρυτές startups.Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα χρηματιστήριο με συνολική κεφαλαιοποίηση εισηγμένων εταιρειών 6,8 τρισεκατομμυρίων, περισσότερο από το διπλάσιο της αγοράς μετοχών του Λονδίνου και τριπλάσιο της γαλλόφωνης αγοράς.

Τι σημαίνει αυτό; Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα IPOs, μια τσεχοσλοβακική εταιρεία από την Πράγα με πολλές επιλογές, που επέλεξε να εισαχθεί στην Euronext με κεφαλαιοποίηση 30 δισ.

Μια άλλη εταιρεία στον κλάδο αεροδιαστημικής και άμυνας, η KNDS, πρόκειται επίσης να εισαχθεί στην Euronext. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε pipeline τεχνολογικών εταιρειών και εταιρειών αεροδιαστημικής και άμυνας που εισάγονται στην Euronext σημαντικά μεγαλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές αγορές, επειδή οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές είναι μικρές. Οι μόνες μεγάλες και ρευστές αγορές που βρίσκουν είναι το Nasdaq και το NYSE. Άρα είμαστε σε διαφορετική θέση.

Tι είπε για το χρηματιστήριο του Λονδίνου και για το ενδεχόμενο εξαγοράς

Τέλος, ο κ. Μπουζνά ρωτήθηκε και για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του χρηματιστηρίου του Λονδίνου του ακτιβιστικού fund Elliott και αν έχει κάνει συζητήσεις μαζί του για ενδεχόμενη εξαγορά του London Stock Exchange και διάσπαση των δραστηριοτήτων;

«Δεν μιλάμε με την Elliott. Δεν έχουμε πρόθεση να μιλήσουμε με την Elliott. Οι μόνοι αρμόδιοι να μπουν σε τέτοιες συζητήσεις είναι το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση του LSEG. Ξέρουν ότι είμαστε διαθέσιμοι, αλλά δεν σκοπεύουμε να συνομιλήσουμε με ακτιβιστές μετόχους. Οι σωστοί συνομιλητές είναι η διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο του LSEG», υποστήριξε ο κ. Μπουζνά.

Τα σχέδια για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΕΧΑΕ και η μερισματική πολιτική

Σχετικά με την ολοκλήρωση της απόκτησης του συνόλου των μετοχών της ΕΧΑΕ (σήμερα το Εuronext ελέγχει το 74%), η διοίκηση του Euronext στην ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025 επανέλαβε την πρόθεσή της να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών.

Αυτό μπορεί να γίνει με μια δεύτερη δημόσια πρόταση στους μετόχους μειοψηφίας, ή ακόμη και με την απλή απόφαση της συνέλευσης για απορρόφηση της ΕΧΑΕ αφού το Εuronext έχει την πλειοψηφία των δύο/τρίτων του μετοχικού κεφαλαίου (πάνω από το 67%).

Σε ό,τι αφορά στη μείωση του μερίσματος της ΕΧΑΕ, η προειδοποίηση έγινε πραγματικότητα. Με αιτιολογία τις κεφαλαιακές ανάγκες για αναβάθμιση της τεχνολογίας του ΧΑ, το Euronext είχε προϊδεάσει για μείωση του μερίσματος. Ειδικότερα, το μέρισμα των μετόχων της ΕΧΑΕ για το 2025 ανέρχεται σε 0,11 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή το 20% των καθαρών κερδών, ενώ στο παρελθόν η ΕΧΑΕ μοίραζε το σύνολο των καθαρών της κερδών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το μέρισμα θα ήταν 0,52 ευρώ ανά μετοχή, δεδομένου ότι τα κέρδη της χρήσης του 2025 της ΕΧΑΕ ανήλθαν στα 31,6 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αυξημένα κόστη για την πληρωμή συμβούλων ενόψει της εξαγοράς από το Euronext.

Όσοι μέτοχοι της ΕΧΑΕ αντάλλαξαν τις μετοχές τους με μετοχές του Euronext θα λάβουν μέρισμα 3,15 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του Εuronext το 2025 ή 0,16 ευρώ ανά μετοχή για κάθε μετοχή της ΕXΑΕ που κατείχαν καθώς η σχέση ανταλλαγής ήταν 20 μετοχές της ΕΧΑΕ για μία μετοχή του Εuronext. To Εuronext μοίρασε το 50% των καθαρών κερδών του 2025.