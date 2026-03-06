Πτώση 1,3% στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Κατοχύρωση κερδών στον τραπεζικό κλάδο

Με πτώση 1,3% κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή, με τους επενδυτές να διατηρούν αμυντική στάση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να προσπαθούν να κατοχυρώσουν τα όποια κέρδη από την πρόσφατη άνοδο του τραπεζικού δείκτη.

Αντίθετα οι μετοχές των εταιρειών πετρελαιοειδών όπως η Motor Oil ή η Helleniq Energy κινούνται με κέρδη άνω του 1,5%, όπως και ο κλάδος των κατασκευών.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται σε 55, εκατ.ευρώ.

Από τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες αυτός των τραπεζών καταγράφει πτώση 2,57%. Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης (Large Cap) κινείται με πτώση 1,5% ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνουν απώλειες 0,98%.

Η αγορά στο σύνολο της προχωρεί προς το κλείσιμο μιας εβδομάδας μεγάλων πιέσεων (με απώλειες άνω του 5%) λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πάντως, οι απώλειες έχουν περιοριστεί λόγω της ανάκαμψης που προηγήθηκε τις προηγούμενες δύο μέρες και ιδιαίτερα με την μεγάλη άνοδο της Τετάρτης.

Πάντως, αρκετοί αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι πρόκειται για διόρθωση, σε συνέχεια αυτής των ευρωαγορών.