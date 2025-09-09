Χρηματιστήριο Αθηνών

Στη σκιά της πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία, το ελληνικό Χρηματιστήριο δεν κατάφερε να συντηρήσει τα πρωινά, και αντικειμενικά αισιόδοξα κέρδη, με τους αγοραστές σταδιακά να αποσύρονται.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ΓΔ πλαγιολίσθησε από το ενδοσυνεδριακό +0,5% στο -0,14% λίγο κάτω από τις 2015 μονάδες, χωρίς τελικά να επέρχεται κάποια αλλαγή στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει το ελληνικό Χρηματιστήριο να μην έχει βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση, και τον Γενικό Δείκτη να «ψάχνει» χαμηλότερα στηρίξεις, πέριξ των 1980-1990 μονάδων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν καλή, στα 231 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 41 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών), με την πλειονότητα των τίτλων σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση να μη σημειώνει σημαντική ημερήσια μεταβολή.

Για τη συνέχεια, η επενδυτική διστακτικότητα δεν επιτρέπει την ανάληψη επιπλέον κινδύνων ελέω ανοιχτού γαλλικού ζητήματος, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Εξάλλου, και η ειδησεογραφία περί αυτού του θέματος κλίνει προς αρνητική, επομένως είναι λογικό να χαλάει λίγο η ψυχολογία των εμπλεκομένων.

Επιμέρους, ο τραπεζικός δείκτης είχε την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά, μιας και υπεραπέδωσε έναντι του Γενικού, ή διαφορετικά λογιζόμενο δεν επιβάρυνε επιπλέον το ταμπλό.

Ο ΔΤΡ κατάφερε να κλείσει πέριξ του αμετάβλητου +0,05%, συντηρώντας με τη στάθμιση των τραπεζικών μετοχών τις εύθραυστες ισορροπίες.

Η ΟΡΤΙΜΑ και η BOCHGR παραμένουν οι πιο «αμυντικές» του κλάδου, με απώλειες λίγο πάνω από 6% από τις πρόσφατες κορυφές του Αυγούστου, αμφότερες με πολύ στιβαρή μετοχική βάση όλους αυτούς τους μήνες παρατεταμένης ανόδου.

Και μάλιστα, χωρίς να μένουν πίσω σε αποδόσεις, με την πρώτη να καταγράφει +84% εντός του 2025 (+3,09% σήμερα), και τη δεύτερη +61% (αμετ.), χωρίς να υπολογίσουμε και τα ισχυρά τους μερίσματα που διένειμαν πριν αρκετές εβδομάδες.

Σήμερα, η MTLN είχε την τιμητική της, μετά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου-εξαμήνου που ανακοίνωσε, τα οποία είχαν μικτή εικόνα. Εν ολίγοις, αφενός ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση πωλήσεων στο α’ εξάμηνο 2025, με τα ενοποιημένα έσοδα να ανέρχονται στα €3,61 δισ., αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση (2Q25: +57% στα €2,108 δισ.)˙ αφετέρου, στο καθαρό αποτέλεσμα, τα κέρδη περιορίστηκαν στα €254 εκατ. (–10% y/y), επηρεασμένα από υψηλότερες αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα. Ο καθαρός δανεισμός (προσαρμοσμένος) αυξήθηκε στα €2,02 δισ. από €1,77 δισ. στο τέλος του 2024, λόγω αυξημένων επενδύσεων (CapEx €464 εκατ.), με τον δείκτη Net Debt/EBITDA να παραμένει σε άνετα επίπεδα, στο 2,06x.

Στο ταμπλό, η μετοχή ξεκίνησε ορεξάτη σήμερα, στο +2%, όμως σταδιακά και με δεδομένη τη γενικότερη επιφυλακτικότητα, έκλεισε σε αρνητικό έδαφος, και μάλιστα κοντά στα χαμηλά ημέρας στο -1,15%.

Η ΑΡΑΙΓ τραβά τα επενδυτικά βλέμματα, εν όψει των αποτελεσμάτων της (16/9), σήμερα ιδιαίτερα ανθεκτική (+1,01%), φλερτάροντας με τα 14€ (υψηλό κίνησης τα 15€). Η βασική στήριξη περιορίζεται στα 12,90-13€, υπενθυμίζοντας ότι αυτά τα επίπεδα την είχαν ταλαιπωρήσει σχεδόν δύο έτη, όπου και οι πωλητές αναχαίτιζαν κάθε ανοδική προσπάθεια. Πάντως, δεν θα ήταν περίεργο να τη δούμε εν ευθέτω χρόνω στα 17.

Άξια λόγου η ανοδική αντίδραση στην ΟΝΥΧ, που μετά την πίεση που δέχτηκε από τα 2,30 (ιστορικά υψηλά) στα 2, υποστηρίχτηκε για τρίτη φορά και με καλούς όγκους, επισημαίνοντας καταρχάς τη σημασία του επιπέδου. Η μετοχή κερδίζει 83% στο 2025 (σήμερα έκλεισε στο +4,81%), έχοντας σημειώσει 6 ανοδικούς μήνες στους περασμένους 8.