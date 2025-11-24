Χρηματιστήριο Αθηνών

Παρά το αισιόδοξο άνοιγμα του ελληνικού Χρηματιστηρίου, εν μέσω καλού κλίματος στις ευρωαγορές, το κλείσιμο ήταν μέτριο, αφήνοντας την ανοδική συνέχιση για μία... άλλη μέρα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε από νωρίς ενδοσυνεδριακό υψηλό στο +0,82%, ωστόσο η απροθυμία των αγοραστών να ανεβάσουν κι άλλο τα πονταρίσματα οδήγησε σε πλαγιολίσθηση.

Το αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής ήταν ο Δείκτης να επιστρέψει στο αμετάβλητο, κι έκτοτε να λάβει χώρα μια διακύμανση στενού εύρους με 10 εναλλαγές προσήμου, και τελικά κλείσιμο στο +0,18%, στις 2065,42 μονάδες.

Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται εν μέρει στην απώλεια του θετικού momentum σε όλες τις ευρωαγορές, μιας και οι λοιποί μεγάλοι δείκτες διέγραψαν παρεμφερή πορεία.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν τα ευρήματα βραχυπρόθεσμης αξίας, αφενός η παραμονή του Δείκτη εντός της περιοχής 1950-2130 μονάδων, αφετέρου η υποστήριξη πάνω από τις 2060 που συνιστούσε εξάλλου και την αντίσταση από το πτωτικό χάσμα της 18ης Νοεμβρίου.

Κι έτσι, η πιθανότητα ανοδικής συνέχισης παραμένει μεγαλύτερη, με τον πρώτο στόχο να φαίνεται στις 2100 και τον επόμενο στις 2220.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ακραία υψηλή, στα 874 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης του MSCI, επισημαίνοντας ότι στην διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης, υπήρξε επίσης ενδιαφέρον, καθώς μέχρι τις δημοπρασίες είχε σημειωθεί 160 εκατ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Η ως άνω αναφερθείσα αναδιάρθρωση ήταν ο πρωταγωνιστής της σημερινής συνεδρίασης, καθώς έλαβε χώρα η έξοδος της MTLN (-1,21%) από τον αντίστοιχο δείκτη, επεξηγώντας έως έναν βαθμό και το παρατεταμένο πλαγιοκόπημα μιας -κατά τ’ άλλα- ενδιαφέρουσας επενδυτικής επιλογής. Τούτο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είδαμε το κατώτατο σημείο στη μετοχή, συνυπολογίζοντας τις εκθέσεις των αναλυτών με (δικαιολογημένες) τιμές-στόχους άνω των 60 ευρώ˙ αλλά σίγουρα, γίναμε κοινωνοί μιας μαζικής, τεχνικής σημασίας, ρευστοποίησης.

Η μετοχή παραμένει πιεσμένη, με τη χειρότερη (αρνητική) απόδοση από όλες τις μετοχές του 25άρη το τελευταίο διάστημα, χάνοντας 26% από τα ιστορικά υψηλά του Αυγούστου (δεύτερη χειρότερη ο ΣΑΡ με -20%). Πάντως, ακριβολογώντας, ακόμα κι έτσι κερδίζει 26% από τις αρχές του έτους, και ουσιαστικά μην έχοντας πληγώσει κανέναν μακροπρόθεσμο μέτοχο. Επίσης, μοιραία η μετοχή κατέγραψε και τον υψηλότερο τζίρο με ιστορικό ρεκόρ 37 φορές ανώτερο του μέσου όρου, μιας και περί αυτού επρόκειτο η αναδιάρθρωση, πάνω από 11 εκατ. τεμάχια (!), περίπου 480 εκατ. ευρώ.

Πολύ καλή εικόνα είχε η ΑΡΑΙΓ, που μοιάζει «παρατημένη» εδώ και καιρό, μόνιμα κάτω από 14€ και κατ’ ουσίαν υποτιμημένη. Η μετοχή παραμένει με ικανοποιητική απόδοση 37% στο έτος, όμως θα δικαιολογούσε εύκολα ακόμα και ..διπλάσια απόδοση, χωρίς κάποιος να μπορεί να την χαρακτηρίσει «υπεραγορασμένη» ακόμα και σε τέτοιο σενάριο.

Κοιτάζοντας τις μετοχές του Ομίλου Viohalco, που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα με την υπεραπόδοσή τους, η εικόνα ήταν μικτή. Από τη μία, η ΕΛΧΑ πιέστηκε στο -1,08% με «ουδέτερο» τζίρο 258 χιλ. μετοχών, ενώ η ΒΙΟ (+1,56%) βρέθηκε σε νέα πολυετή υψηλά με 6χ τον μεσοσταθμικό τζίρο, σχεδόν 1,4 εκατ. χαρτιά, ενώ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον είδαμε και στη CENER (+0,92%), με 10χ τον μεσοσταθμικό της.

Κατά τα λοιπά, οι τραπεζικές μετοχές έμειναν ..αδιάφορες σήμερα, με τον ΔΤΡ να κλείνει αμετάβλητος και από τις ελάχιστες φορές με τζίρο αισθητά χαμηλότερο από πάρα πολλούς άλλους μη τραπεζικούς τίτλους. Πάντως, ο τραπεζικός δείκτης έχει καλή εικόνα, καθώς όχι μόνο έχει αντιδράσει ανοδικά από τις 2180 μονάδες (κλείσιμο 7ης Νοεμβρίου), αλλά επιβεβαίωσε εκ νέου την παραμονή στην ανοδική τάση με την επιστροφή στις 2240. Εδώ, ο στόχος είναι +14%, στη ζώνη των 2600, ενώ η έξοδος σε αρνητική έκβαση κοντινή και ελεγχόμενη, λίγο κάτω από τις 2170.

Τέλος, από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, το ΕΧΑΕ αποφάσισε να παρει ανάσες καταγράφοντας κέρδη 5,2%, με καλή συναλλακτική δραστηριότητα˙ ο FRLK επίσης ξεκόλλησε από τη ζώνη των 4€ ,με κέρδη 4,01%, ενώ ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ είχε την τιμητική του, με κέρδη 5,3% και 960 χιλ. τεμάχια τζίρο.