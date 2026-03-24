Νέες απώλειες 2,08% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η έντονη μεταβλητότητα παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό, τόσο στο ελληνικό Χρηματιστήριο, όσο και στα διεθνή.

Μια μεταβλητότητα που προκύπτει περισσότερο από την αβεβαιότητα για την επόμενη (και για κάθε επόμενη) ημέρα, μιας και όλα πλέον κυλούν βάσει της ειδησεογραφίας, και μάλιστα μιας -έως και- ανυπόστατης φημολογίας για το οτιδήποτε.

Και προφανώς, μια τέτοια συνθήκη όπου οι αγορές κινούνται τόσο επιθετικά εξαιτίας, λ.χ., μιας ανάρτησης σε κοινωνικό δίκτυο, η οποία μάλιστα παραποιείται πολύ εύκολα, πλέον, αφήνει τους εμπλεκομένους να απέχουν, ή να αποεπενδύουν με την πρώτη ευκαιρία.

Σήμερα, το Χρηματιστήριο Αθηνών πήρε πίσω τα κέρδη και τη... χαρά της χθεσινής ανοδικής αντίδρασης, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Και παρά την ασθενή προσπάθεια για υποστηρικτικές αγορές μέχρι το μεσημέρι, τελικά οι πωλητές επεξέτειναν τις ρευστοποιήσεις, για να οδηγήσουν τον Δείκτη να κλείσει κοντά στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 2,08%.

Επίσης, αύριο το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό λόγω εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου, ενώ τα υπόλοιπα μεγάλα θα είναι ανοιχτά. Επομένως, υπήρξε και αφορμή για κλεισίματα θέσεων, προς αποφυγή κάποιου αρνητικού σεναρίου όπου δεν θα μπορούσε κάποιος Έλληνας να αντιδράσει ανάλογα.

Ο τζίρος ήταν μέτριος, στα 242 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 34 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών) ώστε τελικά να μην μπορούν να διευκρινιστούν οι προθέσεις.

Επιμέρους, οι τραπεζικές μετοχές έπαιξαν τον ρόλο τους στη σημερινή πτώση, μιας και ο ΔΤΡ έχασε μεσοσταθμικά 3,02% με τη χειρότερη συμπεριφορά να έχουν οι ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ (-4,8% και -4,21% αντίστοιχα).

Μικτή ήταν η εικόνα στους τίτλους του Ομίλου Viohalco, καθώς η μεν CENER κινήθηκε απροβλημάτιστα με κέρδη, κλείνοντας στο +2,46%, ενώ η ΒΙΟ κατρακύλησε με ημερήσιες απώλειες 4,62%, συμπληρώνοντας σωρευτικά πάνω από 21% απώλειες από τα πρόσφατα, προ γεωστρατηγικής κρίσης υψηλά στις αρχές του μήνα.

Ο AKTR συντηρήθηκε γύρω από τα 10€ έχοντας μια προφανή ανθεκτικότητα λόγω αντίστοιχα ισχυρής μετοχικής βάσης.

Η ALWN δεν κατάφερε να διατηρήσει το καλό αρχικό της τέμπο, μιας και από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά των +1,24% κατρακύλησε σε χαμηλά ημέρας με απώλειες 2,76%.

Η ΔΕΗ πιέστηκε, κλείνοντας και πάλι κάτω από τα 18€, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι το χαμηλό εν μέσω κρίσης ήταν στα 16,40, ώστε η μετοχή να έχει συντηρηθεί αξιοπρεπώς.

Σε γενικές γραμμές, ο Γενικός Δείκτης ισορρόπησε και πάλι πάνω από τις 2050 μονάδες, και με άξονα περιστροφής τις 2000 μονάδες μπορεί να δοκιμάσει τις 2165, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Προς το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, οι αμερικανικοί δείκτες ανέκαμψαν από τα χαμηλά τους, δίνοντας και πάλι ελπίδες σταθεροποίησης.