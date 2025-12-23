Με σφραγίδα Εuronext το νέο ΔΣ της ΕΧΑΕ

Tη σφραγίδα της Εuronext έχει το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ με την προσθήκη πέντε νέων μελών προερχόμενα από τον βασικό πλέον μέτοχο της ΕΧΑΕ. Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση της ΕΧΑΕ υπό τον έλεγχο της Euronext, η οποία μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης κατέχει το 74,25% της ΕΧΑΕ.

Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εκλογή νέου ΔΣ για τα επόμενα τρία χρόνια. Το νέο ΔΣ θα είναι 9μελές και όχι 11μελές όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Η συνέλευση αποφάσισε την επανεκλογή του Ιωάννη Κοντόπουλου για τη θέση του CEO, καθώς επίσης και την επανεκλογή ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της κυρίας Πολυξένης Καζόλη και των κ.κ. Γεώργιου Δουκίδη και Νικόλαου Κρεντερά.

Η Εuronext τοποθέτησε στο ΔΣ πέντε νέα μέλη: Την κυρία Manuela Bassi, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Euronext Technologies Srl και επικεφαλής του Τμήματος Client Connectivity & Colocation Services της Euronext, τον κ. Camille Beudin, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Chief Diversification Officer της Euronext, τον κ. Sebastien d’Herbès, επικεφαλής του Τμήματος Ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Integration) στην Euronext, τον κ. Giorgio Modica, Chief Financial Officer της Euronext και την κυρία Emilie Rieupeyroux που είναι επικεφαλής του Τμήματος Market Strategy, Cash Equities & Data Services της Euronext.

Η κυρία Καζόλη είναι διεθνής δικηγόρος, εγγεγραμμένη στους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκη, ο κ. Γεώργιος Δουκίδης είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της σχολής Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και ο κ. Νικόλαος Κρεντεράς διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του ως Εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος για 14 χρόνια στην Pine Brook Partners, στη Νέα Υόρκη.

Ο νυν πρόεδρος του ΔΣ κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου ο οποίος αποχωρεί μετά από 8 χρόνια θητείας τόνισε ότι η ένταξη της ΕΧΑΕ στη Εuronext προσφέρει ευκαιρίες στις εισηγμένες εταιρείες και περισσότερες επιλογές στους επενδυτές. Ο νέος πρόεδρος θα ανακοινωθεί όταν συγκροτηθεί σε σώμα το νέο ΔΣ.

Τα σχέδια της Εuronext για την ΕΧΑΕ

To 74,25% είναι ένα ποσοστό που θα επιτρέψει στη Euronext να προχωρήσει στον σχεδιασμό της για την ΕΧΑΕ. Ενας σχεδιασμός που προβλέπει σε δεύτερο χρόνο την απορρόφηση της ΕΧΑΕ.

Με την πρόσφατη αλλαγή του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις αρκεί πλέον απλή πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου για να διαγράψει η Εuronext τη μετοχή της ΕΧΑΕ και αυτό γιατί η Euronext προσέφερε ως ανταλλαγή τίτλους που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Παρίσι).

Οι μεγάλες αλλαγές για το ελληνικό χρηματιστήριο και όλους τους εμπλεκομένους με την αγορά - επενδυτές, μέλη ΧΑ, εισηγμένες - θα αρχίσουν να φαίνονται από το τέλος του 2026, όταν τα συστήματα της ΕΧΑΕ θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα της Euronext.

Οι ροές εκκαθάρισης μετοχών και παραγώγων θα μεταφερθούν στην Ιταλία από το 2028 και από το 2029 και το Κεντρικό Αποθετήριο θα περάσει στην πλατφόρμα της Euronext.

H Εuronext έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια (οκτώ μαζί με την ΕΧΑΕ) σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα. Σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στην Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 13 δισ. ευρώ, μαζί με τα ομόλογα.

Σύμφωνα με τη Εuronext, το ελληνικό χρηματιστήριο θα επωφεληθεί άμεσα από αλλαγή κλίμακας σε επίπεδο τεχνολογικών πλατφορμών και λειτουργιών, ιδιαιτέρως από ένα πλήρως ολοκληρωμένο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής λειτουργίας. Θα υπάρξει μία κοινή προσέγγιση για εισαγωγές μετοχών, με εναρμονισμένους και απλοποιημένους κανόνες εισαγωγής.

Εκτός από την εισαγωγή μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, η Euronxext έχει αναφέρει ότι θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτοντας σε εφαρμογή και στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα προετοιμασίας εισαγωγής εταιρειών σε οργανωμένη αγορά (το «IPOready»). Επίσης, η Euronext θεωρεί πως η ΕΧΑΕ βρίσκεται στην καλύτερη θέση ώστε να ηγηθεί της επέκτασης της Euronext στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το αποτύπωμα της Euronext το 2025

Το 2025 η Euronext ενίσχυσε τη θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός εισαγωγής εταιρειών στην Ευρώπη. Έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, η Euronext κατέγραψε 76 εισαγωγές και υποδέχθηκε 50 νέες εταιρείες στις αγορές της που αντιπροσωπεύουν συνολική κεφαλαιοποίηση 17 δισ. ευρώ.

Οι νέες εισαγωγές εταιριών στην Euronext αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των νέων εισαγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2025. Eπίσης, η Euronext επιβεβαίωσε την παγκόσμια θέση της ως ο κορυφαίος προορισμός εισαγωγής ομολόγων, με περισσότερα από 55.000 ομόλογα συνολικά από περίπου 100 διαφορετικές χώρες. Το 2025, οι αγορές της Euronext υποδέχθηκαν περισσότερα από 14.500 νέα ομόλογα, αντλώντας περισσότερα από 3,6 τρισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια..

Το 2025 σηματοδότησε την 20η επέτειο από τη δημιουργία της Euronext Growth. Η αναπτυξιακή αγορά της Euronext φιλοξενεί πλέον περισσότερες από 500 εταιρίες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (small and mid-cap), σε έξι γεωγραφικές τοποθεσίες, συνδεδεμένες με θεσμικούς επενδυτές από 29 χώρες. Επίσης, περισσότερες από 200 εισηγμένες εταιρείες στην Euronext άντλησαν πάνω από 15 δισ. ευρώ μέσω δευτερογενών προσφορών (follow-on transactions) για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών.