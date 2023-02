Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνέχισε να εκπλήσσει θετικά το ελληνικό χρηματιστήριο και με μία καθαρά ανοδική συνεδρίαση, έστειλε τον γενικό δείκτη υψηλότερα των 1.120 μονάδων και σε νέα υψηλά 101 μηνών.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι περισσότεροι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης έδωσαν βοήθειες, όμως το +5,34% του τραπεζικού δείκτη, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών για τους θετικούς πρωταγωνιστές ημέρας.

Σημαντικές βοήθειες και από τις τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στα υψηλά ημέρας ΓΔ, FTSE25 και ΔΤΡ.

Να σημειωθεί ότι όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλό, έγιναν “ερήμην” της Wall Street (αργία, Presidents Day).

Από εκεί και πέρα, στον δείκτη FTSE All World εισάγεται η μετοχή της TITC, σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο οίκος FTSE Russell. Επίσης, η TITC μαζί με την MIG και την Έλαστρον εντάσσονται στον Total Cap του οίκου, από τον οποίο εξέρχονται οι Ικτίνος και Space. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν την 20η Μαρτίου 2023 και το rebalancing θα γίνει στις 17/3. Η επόμενη προγραμματισμένη αναθεώρηση έχει οριστεί για τις 19 Μαΐου 2023.

Το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να δίνει εικόνα αγοράς που αφενός η τεχνική ανάλυση δείχνει όλες τις προϋποθέσεις για διόρθωση, μετά το ράλι από την αρχή του χρόνου, αφετέρου το Χ.Α. εξακολουθεί να βρίσκει “εφεδρείες” που συγκρατούν τον γενικό δείκτη, αναγκάζοντας αυτούς που ρευστοποιούν θέσεις, κατοχυρώνοντας σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη, να προχωρούν σε επανατοποθετήσεις, φοβούμενοι μήπως το «τρένο φύγει χωρίς αυτούς».

Αυτός είναι ο απόλυτος ορισμός ανατροφοδότησης της τάσης, με τους πωλητές να σπεύδουν να μπουν σε τίτλους που θεωρητικά έχουν μείνει πίσω, αναγκάζοντας και τους πλέον συντηρητικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι πιθανότατα το Χ.Α. βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής επιπέδου.

Απόλυτα ενδεικτική η άποψη επαγγελματία του χώρου σύμφωνα με την οποία, «ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις για τα ανοδικά περιθώρια που μπορεί να έχει μια τραπεζοκεντρική αγορά, όπως το ελληνικό χρηματιστήριο, που συνεχίζει να προεξοφλεί την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας».

Είναι σαφές ότι η αγορά βρίσκεται σε οριακά τεχνικά επίπεδα, καθώς υπάρχουν πολλά συσσωρευμένα κέρδη, όμως οι αγορές σπάνια επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των πολλών και συνήθως οι διορθώσεις έρχονται εκεί που δεν τις περιμένει κανείς.

Πολλοί παράγοντες της αγοράς αναφέρονται σε επιμέρους υπερβολές, όμως όταν οι αγορές βρίσκονται σε «κανονικότητα», πάντα θα υπάρχουν και υπερβολές, τις οποίες οι αγορές διορθώνουν αργά, ή γρήγορα.

Ασφαλώς και υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξα σκεπτόμενοι σύμφωνα με τους οποίους «οι ενδοσυνεδριακές διορθωτικές κινήσεις που λαμβάνουν χώρα σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση, αποφορτίζουν τους ταλαντωτές, ενώ το πρόσφατο κλείσιμο υψηλότερα των 1.100 μονάδων, άνοιξε ‘παράθυρο ευκαιρίας’ για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, το οποίο παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό, όσο ο δείκτης δεν παραβιάζει την στήριξη των 1.090 μονάδων. Οι διεθνείς οίκοι αναπροσαρμόζουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη θα κλείσει τελικά το 2023 με οριακά θετικό ΑΕΠ και πως τα επιτόκια θα κορυφωθούν σε λογικά επίπεδα κάπου στα μέσα του έτους, πριν αρχίσουν να αποκλιμακώνονται από το 2024 και μετά».

Σύμφωνα με την Beta Sec.: «Οι διορθώσεις που έχουν παρατηρηθεί ως τώρα είναι σχετικά ρηχές και αναχαιτίσιμες από τους αγοραστές, υπό την έννοια της συρρίκνωσης των απωλειών στο τέλος της ημέρας, ενώ καθημερινά υπάρχει ‘εφεδρεία δυνάμεων’ από ημερήσιους πρωταγωνιστές που αναλαμβάνουν να οδηγήσουν την τάση. Η Αγορά βρίσκεται εν αναμονή μίας διόρθωσης, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο πιθανό σημείο καμπής, αφού πρακτικά το διάγραμμα του 2014 που υποδεικνύει τα σημεία αντίστασης, μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών του 2015, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Οι πλάγιες κινήσεις του Γενικού Δείκτη σε ημέρες αδυναμίας δεν μπορούν να θεωρηθούν διορθώσεις ουσίας, οι 1100 μονάδες δείχνουν να κατοχυρώνονται, με τις 1050 μονάδες να αποτελούν το πρώτο ‘πλατύσκαλο’ στήριξης της Αγοράς. Τα αποτελέσματα των Εισηγμένων Εταιρειών επιστρέφουν στον επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Entersoft την Τρίτη θα ανακοινώσει βασικά στοιχεία ισολογισμού και κερδοφορίας του 2022, ακολουθεί η Ideal Holdings την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα ανακοινώσει αποτελέσματα ο ΟΤΕ, με την καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη να ακολουθεί το απόγευμα της ίδια ημέρας. Την Παρασκευή ο κύκλος των δημοσιεύσεων της εβδομάδας κλείνει με τις Τράπεζα Πειραιώς και η Helleniq Energy».

«Η αγορά έχει να δει τόσο μεγάλη και γρήγορη κίνηση από το 2004, γεγονός που δείχνει ότι ακόμα δεν ‘έχουμε δει όλο το έργο’. Μία διόρθωση σημαίνει ‘υγεία’ ενώ όσο αυτή δεν έρχεται, μπορεί να δούμε ακόμα πιο επιθετική κίνηση, λόγω του ότι τα ‘short’ θα αναγκάζονται να κλείνουν θέσεις. Μία μεγάλη διόρθωση στο εξωτερικό, θα μπορούσε να επηρεάσει και την δική μας αγορά, μιας και κάποιοι θα σπεύσουν να κατοχυρώσουν κέρδη. Αυτό θα είναι και μία ευκαιρία για κάποιους να πάρουν θέση για το επόμενο ράλι. Όλα δείχνουν ότι μπροστά μας θα έχουμε μία συναρπαστική χρονιά και γιατί όχι να έχει ξεκινήσει ένα μακροπρόθεσμο ‘bull market’ στην καταπονημένη εγχώρια αγορά των τελευταίων πολλών χρόνων. Συμπερασματικά, ‘Trade what you see and not what you think», τονίζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να επαναλάβει τη θετική μακροοικονομική έκπληξη και το 2023, όπως εκτιμά η UBS, ενώ αναμένει συνέχιση της υπεραπόδοσης των ελληνικών ομολόγων, χάρη και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η ίδια μάλιστα αναβαθμίζει την εκτίμησή της για την αύξηση του ΑΕΠ για το 2023 σε 3%, από 2,5% νωρίτερα.

Ερχόμενοι στα στατιστικά, ο ΔΤΡ κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας και στις 911,32 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 5,34%.

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο ΓΔΧΑ, που ολοκλήρωσε και αυτός τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας των 1.123,23 μονάδων, με ημερήσια κέρδη 1,86%.

Ο τζίρος στα 121 εκατ., από τα οποία τα 2 εκατ. αφορούσαν «πακέτα».

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τα μεγαλύτερα κέρδη οι ΑΛΦΑ (+5,91%), ΕΤΕ (+5,70%), ΕΥΡΩΒ (+5,09%), ΠΕΙΡ (+4,20%), ΟΤΟΕΛ (+2,93%) και ΕΛΠΕ (+2,54%).

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε ο τίτλος της ΜΥΤΙΛ (+1,52%).

Με αρνητική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές μόνο οι ΕΛΧΑ (-0,64%) και ΣΑΡ (-1,47%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, αξιοσημείωτα κέρδη με ικανοποιητικές συναλλαγές για ΒΙΣ (+7,69%), ΠΡΕΜΙΑ (+6,40%), ΕΧΑΕ (+5,41%) και ΙΝΤΕΚ (+5,68%).

Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 75 ανοδικές μετοχές, έναντι 42 πτωτικών, ενώ 7 τίτλοι ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές με κέρδη μεγαλύτερα του 6%.