Χρηματιστήριο Αθηνών

Το ελληνικό Χρηματιστήριο ανεξαρτητοποιήθηκε αρνητικά σήμερα, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, ενώ τα μεγάλα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια κινήθηκαν μόνιμα ανοδικά. Μικρό το κακό, πάντως, μιας και προς το τέλος βελτιώθηκε η εικόνα και κατεγράφησαν ηπιότερες απώλειες.

Ο Δείκτης μας έκλεισε στο -0,28%, και μάλιστα η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος τον οδήγησε να συναλλάσσεται πάνω από 100 μονάδες χαμηλότερα από τα πολυετή υψηλά των 2.126 μονάδων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν χαμηλή, από τις χαμηλότερες πολλών εβδομάδων, στα 162 εκατ. ευρώ, ελέω του ανοιχτού γαλλικού ζητήματος, με την πλειονότητα των μετοχών σε μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση να σημειώνουν χαμηλότερο του μεσοσταθμικού τζίρο.

Εξαίρεση αποτέλσε η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ (Trade Estates) του Φουρλή (αξιόλογα ποσοστά κατέχουν και οι Autohellas και η Latsco), που όχι μόνο κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέα υψηλά έτους εν μέσω αδύναμου κλίματος, αλλά τα επέτυχε με 89,6 χιλ. χαρτιά, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Δυστυχώς, τελικά δεν κατάφερε παρά να κλείσει πέριξ του αμετάβλητου.

Η ΜΠΕΛΑ έβγαλε δυνατές αγορές, και όχι μόνο κατάφερε να συντηρηθεί θετική καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά υπεραπέδωσε έναντι όλης της αγοράς, πρώτη σε θετική απόδοση από όλον τον 25άρη με κέρδη ημέρας 3,43%. Υπενθυμίζουμε ότι το επίπεδο των 29,10-29,30 είναι κρίσιμο.

Ωραία συμπεριφέρθηκε και ο ΟΛΘ, αν και με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, συντηρώντας το επίπεδο των 35 ευρώ, που αποτελεί σημαντική στήριξη για τη συνέχεια.

Μεγάλο όγκο είδαμε στο ΦΒΜΕΖΖ της Πειραιώς, λόγω της μεγάλης συναλλαγής 1,95 εκατ. τεμαχίων σε τιμή 0,063€. Τα σχήματα ΜΕΖΖ φαίνεται να έχουν χάσει τη δυναμική τους το τελευταίο διάστημα, υποαποδίδοντας έναντι της αγοράς, με το ΦΒ να χάνει 35% από τα ιστορικά του υψηλά προ αρκετών μηνών, ενώ και το ΣΑN (πάλι της Πειραιώς) χάνει 40% στο εξεταζόμενο διάστημα.

Πάντως, τα μερίσματα παρέμειναν υψηλότατα, αφού στα τέλη Ιουνίου το ΦΒ έδωσε σχεδόν 9%, έχοντας δώσει και τον Ιανουάριο επιστροφή κεφαλαίου άλλα 14%.

Σε γενικές γραμμές, η νευρικότητα είναι προφανής στο ελληνικό ταμπλό. Ο λόγος μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι η αβεβαιότητα για την έκβαση του γαλλικού ζητήματος, πρωτίστως ως προς τις ρωγμές στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό αλλά και τις προεκτάσεις στα δημοσιονομικά της δεύτερης μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ωστόσο, είναι λογικό μετά από τέτοιο πολύμηνο ανοδικό ράλι και τα ανάλογα υπερκέρδη που απέφερε στα χαρτοφυλάκια, να υπάρχει μια «ευκολία» στις πωλήσεις, εν είδει κατοχύρωσης κερδών, τουλάχιστον μέχρι να σταθεροποιηθούν τα πράγματα.