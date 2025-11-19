Κυρίαρχη στην ΕΧΑΕ η Euronext με ποσοστό 74,25%

Τo 74,25% της ΕΧΑΕ απέκτησε η Euronext κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης που ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα. Πολύ πάνω από το όριο 50% συν μία μετοχή που είχε θέσει η Εuronext ώστε να θεωρηθεί πετυχημένη η δημόσια πρόταση.

Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν οι θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι από νωρίς είχαν αποφασίσει να μεταβιβάσουν τις μετοχές ΕΧΑΕ που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους αλλά προς το τέλος της διαδικασίας και οι ιδιώτες επενδυτές. Οι τελευταίοι είχαν ενδοιασμούς καθώς έβλεπαν ότι η εξαγορά θα είχε επιπτώσεις στις χρηματικές διανομές που είχαν ως τώρα από την ΕΧΑΕ αλλά στάθμισαν το γεγονός ότι θα αποκτούσαν μετοχές μιας εταιρείας με υψηλό growth, ενώ υπήρχε και ο κίνδυνος από την επικείμενη απορρόφηση της ΕΧΑΕ από τη Εuronext να λάβουν μετοχές της Euronext με πιο δυσμενή σχέση από ότι προσέφερε η δημόσια πρόταση (20 μετοχές ΕΧΑΕ για μία Εuronext).

Τo 74,25% είναι ένα ποσοστό που θα επιτρέψει στη Euronext να προχωρήσει στον σχεδιασμό της για την ΕΧΑΕ. Ενας σχεδιασμός που προβλέπει σε δεύτερο χρόνο την απορρόφηση της ΕΧΑΕ.

Με την πρόσφατη αλλαγή του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις αρκεί πλέον απλή πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου για να διαγράψει η Εuronext τη μετοχή της ΕΧΑΕ και αυτό γιατί η Euronext προσφέρει ως ανταλλαγή τίτλους που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Παρίσι).

Στις 24 Νοεμβρίου η παράλληλη διαπραγμάτευση σε τέσσερα χρηματιστήρια

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, η Euronext θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των μετοχών ΕΧΑΕ που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Η Εuronext θα εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν προς διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια του Euronext σε Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Βρυξέλλες και Παρίσι στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών ΕΧΑΕ που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται, στις 24 Νοεμβρίου 2025, ενώ η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στα τέσσερα χρηματιστήρια θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Τι θα αλλάξει στο ΧΑ από το 2027

Οι μεγάλες αλλαγές για το ελληνικό χρηματιστήριο και όλους τους εμπλεκομένους με την αγορά - επενδυτές, μέλη ΧΑ, εισηγμένες - θα αρχίσουν να φαίνονται από το τέλος του 2026, όταν τα συστήματα της ΕΧΑΕ θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα της Euronext.

Οι ροές εκκαθάρισης μετοχών και παραγώγων θα μεταφερθούν στην Ιταλία από το 2028 και από το 2029 και το Κεντρικό Αποθετήριο θα περάσει στην πλατφόρμα της Euronext.

Οι επενδυτές της ΕΧΑΕ θα έχουν πλέον στα χέρια τους μια μετοχή της μεγαλύτερης υποδομής κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη η οποία έχει συγκεντρώσει επτά τοπικά χρηματιστήρια (οκτώ μαζί με την ΕΧΑΕ) σε μία ενιαία δεξαμενή ρευστότητας, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα. Σήμερα, το 25% των μετοχών που διακινούνται στην Ευρώπη διαπραγματεύεται στην Euronext, με μέσους ημερήσιους όγκους περίπου 13 δισ. ευρώ, μαζί με τα ομόλογα.

Περισσότερες από 1.700 εταιρείες είναι εισηγμένες στην Euronext, αντιπροσωπεύοντας συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 6,5 τρισ. ευρώ.

Το ελληνικό χρηματιστήριο θα επωφεληθεί άμεσα από αλλαγή κλίμακας σε επίπεδο τεχνολογικών πλατφορμών και λειτουργιών, ιδιαιτέρως από ένα πλήρως ολοκληρωμένο πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής λειτουργίας. Θα υπάρξει μία κοινή προσέγγιση για εισαγωγές μετοχών, με εναρμονισμένους και απλοποιημένους κανόνες εισαγωγής. Εκτός από την εισαγωγή μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, η Euronxext έχει αναφέρει ότι θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτοντας σε εφαρμογή και στην Ελλάδα το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα προετοιμασίας εισαγωγής εταιρειών σε οργανωμένη αγορά (το «IPOready»).

Επίσης, η Euronext θεωρεί πως η ΕΧΑΕ βρίσκεται στην καλύτερη θέση ώστε να ηγηθεί της επέκτασης της Euronext στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Οι συνέργειες της εξαγοράς και τα πρώτα κέρδη από τη συναλλαγή

Η Euronext αναμένει να πετύχει σημαντικές συνέργειες από την ένταξη της ATHEX στην πανευρωπαϊκή υποδομή των αγορών της. Στοχεύει σε ταμειακές συνέργειες ετήσιας απόδοσης 12 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω της μετάβασης της ελληνικής αγοράς διαπραγμάτευσης στην πλατφόρμα Optiq®, και της εναρμόνισης των κεντρικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης αυτών των συνεργειών αναμένεται να ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να είναι κερδοφόρα για τους μετόχους της Euronext εντός του πρώτου έτους μετά την επίτευξη των συνεργειών.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Η ένταξη της ATHEX στη Euronext αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα και το ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Με την ένταξή της στη Euronext, η ATHEX θα γίνει μέρος ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου που στοχεύει στη σύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές.

»Οι εκδότες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι επενδυτές στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλαγών που θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε σύντομα τους νέους Έλληνες συναδέλφους μας που εντάσσονται στην οικογένεια της Euronext.

»Η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Euronext ως της κορυφαίας διαφοροποιημένης υποδομής αγορών στην Ευρώπη και δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, με χαρά επιβεβαιώνω την πρόθεσή μας να ιδρύσουμε ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας σε επίπεδο Ομίλου στην Αθήνα, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στις επιχειρηματικές γραμμές της Euronext. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε στο ελληνικό ταλέντο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τους μετόχους για την ισχυρή υποστήριξη σε αυτή την κομβική στιγμή, καθώς προχωρούμε μαζί για να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική, ισχυρή και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά».