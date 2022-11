Κράτησε την επαφή με τις 890 μονάδες

Σε αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, τα οποία θα δώσουν περαιτέρω σήματα για τις κινήσεις της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό.

Με διαθέσεις για κίνηση υψηλότερα των 890 μονάδων, ο ΓΔΧΑ, με οδηγό τα αποτελέσματα της Coca Cola HBC (+3,85%), αλλά βρήκε πωλητές λίγο πάνω από τις 890 μονάδες, με αποτέλεσμα την σημαντική υποχώρηση από τα πρωινά υψηλά, καθώς στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, επικράτησαν οι ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών.

Έτσι, το τελικό πρόσημο της συνεδρίασης το έκριναν οι τελικές δημοπρασίες, αλλά η «μεγάλη εικόνα» της αγοράς, δεν φαίνεται να συμφωνεί με το τελικό θετικό πρόσημο του ΓΔΧΑ.

Σημαντικές οι βοήθειες και από την μετοχή της Motor Oil, μετά την απόφαση της διοίκησης για διανομή προμερίσματος (0,40/μτχ).

Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ της Motor Oil αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, μικτού ποσού ευρώ 0,40 ανά μετοχή, έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2022. Στις 21 Νοεμβρίου η αποκοπή του.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το απόγευμα ανακοινώνει αποτελέσματα γ΄ τριμήνου – εννεαμήνου η Alpha Bank, ενώ TITC, ΕΛΠΕ, Aegean, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και ΟΤΕ δημοσιεύουν στις 10/11 και την ίδια μέρα είναι και η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI. Συμμετέχουν 8, υπάρχουν αναφορές για αύξηση σε 9, με προσθήκη της ΤΕΝΕΡΓ. Ικανοποιεί τα κριτήρια, μένει να δούμε αν θα την συμπεριλάβει ο οίκος στον Greece Standard. Στις 11/11 δημοσιεύει αποτελέσματα εννεαμήνου η Πειραιώς.

Μάλιστα, οι ανακοινώσεις των τραπεζικών αποτελεσμάτων, θα έλθουν μετά τη νέα αναβάθμιση των έξι ελληνικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

«Το ερώτημα, τώρα, είναι τα τραπεζικά «χαρτιά» και κατ΄ επέκταση και ο ΓΔΧΑ θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα, ή αν θα δούμε ξανά το «buy by the roumor, sell by the fact», δήλωσε στη στήλη αναλυτής, από τους παλαιότερους του χώρου.

Από την άλλη και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, «η είσοδος της πολιτικής παραμέτρου αλλάζει τους όρους και του επενδυτικού/επιχειρηματικού σκηνικού, ενώ εύλογο παραμένει το ερώτημα που μένει να απαντηθεί, «ποια ξένα κεφάλαια θα επενδυθούν στην αγορά μίας χώρας που εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο, τόσο μεγάλης έντασης - αντιπαράθεσης».

«Η ΕΕΕ δημοσίευσε την 9μηνιαία αναφορά πωλήσεων με αύξηση των οργανικών εσόδων γ΄ τριμήνου κατά 7,4% (ετήσια βάση) και αναβάθμιση των συγκρίσιμων κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) στο εύρος των 860 – 900 εκατ. ευρώ, από 740 – 820 εκατ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο. Σήμερα το απόγευμα ανακοινώνει και η Alpha Bank το γ΄ τρίμηνο, όπου αναμένεται καθαρή κερδοφορία μεγαλύτερη των 100 εκατ. ευρώ. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε την αναβάθμιση της βασικής πιστοληπτικής αξιολόγησης (BCA) των Alpha (σε b1) και Πειραιώς (σε b2) από την Moody’s, ενώ η ίδια αναθεώρησε ανοδικά και την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση όλων των τραπεζών που καλύπτει. Στο εξωτερικό, βαρύτητα θα δοθεί στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ» τονίζει η Leon Depolas Sec.

«Η αγορά θα στηριχθεί από την καλύτερη των εκτιμήσεων πορεία της Coca Cola, τα θετικά νέα από τις τράπεζες (τρίμηνο και αναβάθμιση από Moody’s) καθώς και από την ανακοίνωση του προσωρινού μερίσματος των 0,40 ευρώ ανά μετοχή από τη Motor Oil (στο πάνω μέρος των εκτιμήσεων των αναλυτών η διανομή)», αναφέρει η Piraeus Sec.

«Τα ελληνικά διυλιστήρια κατευθύνονται σε χρονιά ρεκόρ, με το τρίτο τρίμηνο να προβλέπεται τριπλασιασμός των προσαρμοσμένων EBITDA σε ετήσια βάση”, επισημαίνει η Eurobank Equities. Η χρηματιστηριακή θέτει τιμή - στόχο τα 6,8 ευρώ για την HelleniQ Energy, με σύσταση «buy». Για τη Motor Oil η τιμή - στόχος είναι τα 22,5 ευρώ, με σύσταση επίσης “buy”.

Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο ΔΤΡ κινήθηκε μεταξύ 632,58 (+1,31%) και 622,43 μονάδων (-0,31%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 626,48 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,34%.

Ο ΓΔΧΑ, κινήθηκε μεταξύ 894,08 (+0,99%) και 884,18 μονάδων (-0,13%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 887,54 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,25%.

Ο τζίρος στα 51 εκατ., από τα οποία τα 3,3 εκατ. αφορούσαν “πακέτα”.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα κέρδη για ΕΤΕ (+1,35%), TITC (+2,40%), ΕΕΕ (+3,85%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,18%) και ΕΛΠΕ (+1,52%) και οι μεγαλύτερες απώλειες για ΑΔΜΗΕ (-1,32%), ΜΠΕΛΑ (-1,80%), ΣΑΡ (-1,11%) και ΤΕΝΕΡΓ (-2,02%).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, αξιοσημείωτα κέρδη με σχετικά ικανοποιητικές συναλλαγές, μπόρεσαν να συνδυάσουν οι ΓΚΜΕΖΖ (+9,95%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+6,21%), ΔΟΜΙΚ (+3,27%), ΙΝΚΑΤ (+2,58%) και ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+1,92%).

Δεν είναι καλή η τελική εικόνα με 38 ανοδικές μετοχές, έναντι 70 πτωτικών και μόλις 10 τίτλοι με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.